【ソウル聯合ニュース】韓国の歌手で女優のＩＵ（アイユー）さんが、年末を迎えてソウル峨山病院、ソウル児童福祉協会など国内外の病院と団体に総額５億ウォン（約５４００万円）を寄付した。所属事務所が２５日、伝えた。



寄付はＩＵさんの名前とファンクラブの名称「ＵＡＥＮＡ」を組み合わせた「ＩＵＡＥＮＡ」の名で行われた。



今回の寄付金は▼経済的に困窮している高齢患者、心臓・脳血管疾患の患者と女性がん患者の支援▼自立を準備している若者の支援▼社会的弱者の住環境改善▼障害者支援▼ホームレス支援▼海外の子どものための飲料水衛生・保険医療支援▼社会的弱者層の児童文化芸術活動の支援▼難聴児童の支援――などに使われる。



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