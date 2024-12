女優の米倉涼子が自身のインスタグラムを更新。サンタクロースのコスプレを披露し、フォロワーに絶賛されている。

「世界一可愛いサンタさん」

「Happy Holidays and all the best to you in the year to come」(良い休日をお過ごしください。そしてこれからの1年があなたにとって最高の年になりますように )と書き込み、サンタ帽にシースルーの超短い丈のワンピースで笑顔のショットをアップ。美脚と美肌を全開にしている。

深紅のドレスに続く連続投稿

この投稿にフォロワーからは「えー!まって可愛すぎるーー」「ミニが良く似合う」「キラッキラよねさん眩しいです」「世界一可愛いサンタさん」「最高可愛くてセクシー」「素適、お似合いです」などと称賛の声が相次いでいる。

シリーズファイナルとなる、公開中の映画「劇場版ドクターX」の舞台挨拶全国行脚を終え、深紅のドレスのオフショットをインスタで公開したばかりで、ファンにとってはうれしい連続投稿となった。