女優の吉田羊が25日、インスタグラムを更新。クリスマス恒例となったトナカイのメガネ姿を披露した。

吉田は「Merry Christmas May your days be happy&full of smiles」と書き出し「今年の(ヒツジのスタンプ)サンタは東奔西走。“願いをかなえる”クリスマスです」とつづり、トナカイのメガネを掛けたシングルショットを公開した。

そして「トナカイメガネも」「今年で7年目」「年1しか使わないから」「全然壊れない」とハッシュタグを付け投稿した。

この投稿に「トナカイメガネはひつじインスタにおいてもはやクリスマスの風物詩!」「めっちゃ似合う」「トナカイ羊さん、おしゃれですてきです」などのコメントが寄せられている。