¡È´ãÊ¡¥»¥¯¥·¡¼»°»ÐËå¡É¤¨¤Ê¤³¡¦Åì±À¤¦¤ß¡¦¼Äºê¤³¤³¤í¡¢¡Ø½µ´©SPA!¡Ù¤ËÅÐ¾ì
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤¨¤Ê¤³¡¢Åì±À¤¦¤ß¡¢¼Äºê¤³¤³¤í¤¬¡¢24ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ø½µ´©SPA!¡Ù12·î31Æü¡¦1·î7Æü¹çÊ»ÆÃÂç¹æ(ÉÞ·¬¼Ò)¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»¨»ï¡Ø½µ´©SPA!¡Ù12 ·î31Æü¡¦1·î7Æü¹çÊ»ÆÃÂç¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤¨¤Ê¤³¡¦Åì±À¤¦¤ß¡¦¼Äºê¤³¤³¤í
¡û¤¨¤Ê¤³¡¢Åì±À¤¦¤ß¡¢¼Äºê¤³¤³¤í¤¬ÅÐ¾ì
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç´é¤ò¸«¤Ê¤¤½µ¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¡¢¡ÈPPE¡É½êÂ°¤Î¤¨¤Ê¤³¡¢Åì±À¤¦¤ß¡¢¼Äºê¤³¤³¤í¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¸þ¤«¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¤â¤³¤â¤³¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
Æ±»ï¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢²ÅÄ°ÉÍü¡¢¤·¡¼¤Ê¤Á¤ã¤ó¡¢ÍÕ·î¤Ä¤Ð¤µ¤é¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¨¤Ê¤³¡¦Åì±À¤¦¤ß¡¦¼Äºê¤³¤³¤í¡§»£±Æ¡¿Ãæ»³²íÊ¸ ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿´ØÅìº»¿¥¡¦¾®ÎÓ¿ð´õ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÌÓÄÍÍ³·Ã
²ÅÄ°ÉÍü¡§»£±Æ¡¿º´Æ£ÍµÇ· ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿ÆîÌî·Ê»Ò ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÅÄÃæÍÛ»Ò
¤·¡¼¤Ê¤Á¤ã¤ó¡§»£±Æ¡¿À¾ÅÄ¹¬¼ù ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿Ó¦ ³¨Èþ»Ò ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿û¸¶ ·Ã
ÍÕ·î¤Ä¤Ð¤µ¡§»£±Æ¡¿À¾Ûê¾´¿Î ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿ÌîÃæÈþ´õ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÅÄÃæÍÛ»Ò
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
³Æ»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï560Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤¨¤Ê¤³¡£¡Ø¤¨¤Ê¤³¤Î¡»¡»¥é¥¸¥ª¡Ù(Ê¸²½ÊüÁ÷)¤Ë½Ð±éÃæ¡£¥¬¥ó¥×¥éÀ©ºîµ»½Ñ¤â¹â¤µ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÅì±À¤¦¤ß¡£3rd ¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¦¤ß¤Î¶á¤¯¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)¤¬È¯ÇäÃæ¤À¡£¼Äºê¤³¤³¤í¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç¡ÖG·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¼Äºê¤³¤³¤í CUP¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£2024Ç¯12·î30Æü¤ÎÅß¥³¥ß¤Ë¤Ï¡Ö#¶âÈ±¥·¥ç¡¼ÅÞ¡×¤Ç½ÐÅ¸¡£
»¨»ï¡Ø½µ´©SPA!¡Ù12 ·î31Æü¡¦1·î7Æü¹çÊ»ÆÃÂç¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤¨¤Ê¤³¡¦Åì±À¤¦¤ß¡¦¼Äºê¤³¤³¤í
¡û¤¨¤Ê¤³¡¢Åì±À¤¦¤ß¡¢¼Äºê¤³¤³¤í¤¬ÅÐ¾ì
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç´é¤ò¸«¤Ê¤¤½µ¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¡¢¡ÈPPE¡É½êÂ°¤Î¤¨¤Ê¤³¡¢Åì±À¤¦¤ß¡¢¼Äºê¤³¤³¤í¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¸þ¤«¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¤â¤³¤â¤³¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¤¨¤Ê¤³¡¦Åì±À¤¦¤ß¡¦¼Äºê¤³¤³¤í¡§»£±Æ¡¿Ãæ»³²íÊ¸ ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿´ØÅìº»¿¥¡¦¾®ÎÓ¿ð´õ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÌÓÄÍÍ³·Ã
²ÅÄ°ÉÍü¡§»£±Æ¡¿º´Æ£ÍµÇ· ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿ÆîÌî·Ê»Ò ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÅÄÃæÍÛ»Ò
¤·¡¼¤Ê¤Á¤ã¤ó¡§»£±Æ¡¿À¾ÅÄ¹¬¼ù ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿Ó¦ ³¨Èþ»Ò ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿û¸¶ ·Ã
ÍÕ·î¤Ä¤Ð¤µ¡§»£±Æ¡¿À¾Ûê¾´¿Î ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿ÌîÃæÈþ´õ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÅÄÃæÍÛ»Ò
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
³Æ»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï560Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤¨¤Ê¤³¡£¡Ø¤¨¤Ê¤³¤Î¡»¡»¥é¥¸¥ª¡Ù(Ê¸²½ÊüÁ÷)¤Ë½Ð±éÃæ¡£¥¬¥ó¥×¥éÀ©ºîµ»½Ñ¤â¹â¤µ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÅì±À¤¦¤ß¡£3rd ¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¦¤ß¤Î¶á¤¯¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)¤¬È¯ÇäÃæ¤À¡£¼Äºê¤³¤³¤í¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç¡ÖG·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¼Äºê¤³¤³¤í CUP¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£2024Ç¯12·î30Æü¤ÎÅß¥³¥ß¤Ë¤Ï¡Ö#¶âÈ±¥·¥ç¡¼ÅÞ¡×¤Ç½ÐÅ¸¡£