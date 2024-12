人気シェフが集結！ 虎ノ門ヒルズに昼も夜も楽しめる羊肉ビストロがオープン

食通が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも、特におすすめのお店を教えていただきます。フードライターの森脇慶子さんがおすすめするのは、人気店のシェフたちによる羊料理を気軽に楽しめる「ヒツジパブリック」!

食通が見いだした、今月の新店

新しいお店がどんどん出店し、ますますの盛り上がりを見せる飲食業界。「気になる店が多すぎてどこの店に行ったらいいかわからない!」という人も多いのではないでしょうか。そこで、グルメ情報に精通している方々に、最近訪れた新店に関するアンケートを実施。特に注目している「今月の新店」について教えていただきました。

今回は、フードライターの森脇慶子さんが推薦する、羊肉ビストロ「ヒツジパブリック」を紹介します。

教えてくれる人

森脇 慶子

「dancyu」や女性誌、グルメサイトなどで広く活躍するフードライター。感動の一皿との出合いを求めて、取材はもちろんプライベートでも食べ歩きを欠かさない。特に食指が動く料理はスープ。著書に「東京最高のレストラン(共著)」(ぴあ)、「行列レストランのまかないレシピ」(ぴあ)ほか。

今月のベストワン

Q. 直近で行った新店の中で、特におすすめしたいお店を教えてください

A. 「ヒツジパブリック」です

「最高級ラムチョップの鉄板焼き」 写真:お店から

森脇さん

国境無き羊料理店と銘打つように、羊料理定番のラムチョップや羊串をはじめ、ラム焼売にラム餃子、プルドポークならぬプルドラムにラム麻婆ペンネ、カルボナーラをアレンジしたラムボナーラetc.アイデア溢れるジャンルレスな味が魅力。さらに、料理を監修しているのは、オーナーシェフの米澤文雄シェフ、予約の取れない人気店「TACUBO」の田窪大祐シェフなど一流の料理人の面々。その味を、安価にアラカルトで楽しめるのもうれしい。羊料理の大衆化を願う「羊SUNRISE」の関澤波留人さんら、ラムラバーの熱意が感じられる一軒です。

Q. 「ヒツジパブリック」でおすすめしたいメニューを教えてください

A. 「羊串」638円(2本)から「〆のラムカレーとガーリックライス」1,375円まで、シチュエーションによって、さまざまです!

「羊串」は2本からオーダー可 写真:お店から

森脇さん

店のスタイルもカジュアル。しかも、アラカルトオンリーなので、その時々のシチュエーションに合わせて使えて重宝しそうです。仕事帰りに1人で軽く一杯やりながら「羊串」や「ラムの絶品つくね」「パクチーたっぷりラムしゃぶサラダ」をつまむもよし、3〜4人のグループで盛り上がるもよし。「〆のラムカレーとガーリックライス」も見逃せない。また、ランチにはラムやヴィーガン等々ハンバーガーが種類も豊富にそろいます。

「〆のラムカレーとガーリックライス」 写真:お店から

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆ヒツジパブリック住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー B2FTEL : 050-5595-3437

文:森脇慶子、食べログマガジン編集部

