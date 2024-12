実務教育出版のディズニー・コレクション第4弾に、手紙の封に使うシーリングスタンプを始められる「ディズニーシーリングスタンプBOOK アナと雪の女王」が登場。

ディズニー・アニメーション『アナと雪の女王』の世界に没入できるシーリングスタンプの豪華セットになっています。

実務教育出版「ディズニーシーリングスタンプBOOK アナと雪の女王」

© Disney

価格:4,290円(税込)

セット内容:ハンドル1個、スプーン1個、シリコンマット、シーリングスタンプ3種類、ワックスピル(クリスタルブルー/ダークブルー)2種類、ワックスケース1個、ろうそく1個、取扱説明書1枚

判型:A5変

ISBN:9784788926417

発行:うさぎ出版

発売:実務教育出版

販売店舗:全国書店、Amazonなど

実務教育出版が展開するディズニー・コレクションから、「ディズニーシーリングスタンプBOOK アナと雪の女王」が登場!

第1弾「ディズニープリンセス ガラスペンコレクション ラプンツェル」、第2弾「ディズニー ガラスペンコレクション アナと雪の女王 エルサ」、第3弾「ディズニーシーリングスタンプBOOK くまのプーさん」に続く第4弾です。

「ディズニーシーリングスタンプBOOK アナと雪の女王」は、ディズニー・アニメーション『アナと雪の女王』の世界に没入できる豪華なシーリングスタンプのセットです☆

熱で溶かした蝋(ワックス)の上からスタンプのデザインを刻印するシーリングスタンプは、古代から中世にかけて、封筒の封を閉じるための「封印」として用いられ、手紙が未開封であることを証明したり、権威の象徴として使われていました。

レトロな雰囲気やクラシカルなデザインが人気を集め、手紙や贈り物を特別に演出するアイテムとして、また結婚式の招待状やギフト包装、手帳デコレーションなどで広く使われ、個性を表現したり、心を込めたメッセージを送るためのアクセントとして多くの人を魅了しています。

そして、「ディズニーシーリングスタンプBOOK アナと雪の女王」のセット内容は豪華8点☆

シーリングスタンプ初心者の方でもすぐに始められるように、必要なものが揃っています。

また、『アナと雪の女王』の世界観が一つ一つのアイテムに落とし込まれています。

3種のシーリングスタンプの版面には、「アレンデール王国の国章」、「話す雪だるまのオラフ」、「向き合うエルサとアナ」がデザインされています。

ワックスピルは、氷の世界をイメージした「クリスタルブルー」と「ダークブルー」の2種類。

アレンデール王国の国章をデザインしたワックスケースも付いています!

大切な人にメッセージを書いたり、シーリングスタンプをラッピングやシールにして使ったり、楽しみ方は無限に広がります。

シーリングスタンプはちょっと難しそう、準備するのが大変そう、そんな初心者の方も『アナと雪の女王』の世界観あふれるスターターセットなら、より楽しめそう!

実務教育出版の「ディズニーシーリングスタンプBOOK アナと雪の女王」は、全国書店、Amazonなどで発売中です。

