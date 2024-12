愛犬と入園可能！東武ワールドスクウェア「WORLDog!ふれんどりー ご来園1万人達成記念セレモニー」

東武ワールドスクウェアは、12月21日(土)わんちゃん同伴による来園者数が1万人を達成。

これを記念して「WORLDog!ふれんどりー ご来園1万人達成記念セレモニー」を、園内に6か所ある展示物エリアのひとつ、現代日本ゾーンにて開催しました。

東武ワールドスクウェア「WORLDog!ふれんどりー ご来園1万人達成記念セレモニー」

このセレモニーでは、1万人目となったお客さまとのくす玉割りや記念品を贈呈しました。

開催したセレモニーの概要については、別紙のとおりです。

また、2025年2月11日(祝・火)には、わんちゃんの鳴き声ワン(1)にちなんだ、わんちゃん同伴でのご来園者数11,111人目を記念したイベントの開催を予定しています。

▲記念セレモニーの様子

<別紙>

東武ワールドスクウェア わんちゃん同伴ご来園1万人達成記念セレモニー実施概要

(1) 開催日

2024年12月21日(土)11:30〜11:45

(2) 場所

園内 現代日本ゾーン

(3) 出席者

東京都からお越しの1万人目のお客さま

株式会社グリーンヘリテージ(58ロハスクラブ) 代表取締役 小森 寿久様

東武ワールドスクウェア株式会社 取締役総支配人 根本 幸央

(4) 記念品内容

・1万人目のお客さまと愛犬の似顔絵とお名前をデザインした人形の園内への展示

・1万人目のお客さまと園内展示物の写真をデザインしたアクリルスタンド製作

・58ロハスクラブ グランピング宿泊券

<参考>

(1) わんちゃん入園関連の同社取組

2023年11月1日 「わんちゃんフリーDAY」として、期日限定(毎週土曜日、1の付く日)にて試験的にリード着用入園、リードフックの設置、お土産店舗への入店等を開始

2023年11月11日 同社初となる「わんちゃんマルシェ」を開催

2024年2月11日 同社として毎年2月11日(建国記念の日)をわんちゃんとそのご家族の日として、「犬国記念日」を制定し、イベント開催、快適性の検証など実施

2024年4月1日 「WORLDog!ふれんどりー」として、通年入園を開始

2024年6月27日 園内エジプトゾーンにあるカフェ「すふぃんくす」にて

同伴入店を開始

2024年7月17日 園内ウェルカムスクウェアにあるカフェテリアレストラン「ワールド」にて同伴入店を開始

2024年10月12日 わんちゃん向け休憩スペース「わんちゃんオアシス」新設

▲新設「わんちゃんオアシス」(1)

▲新設「わんちゃんオアシス」(2)

▲2024「WORLDog!ふれんどりー」オリジナルステッカー

(2) わんちゃん同伴入園者の推移

2024年4月30日 1,000人達成

2024年8月20日 5,000人達成

2024年12月21日 10,000人達成

