事業性評価研究所は、2025年1月14日(火)に開催される、研究成果報告会「農業法人の企業価値とその評価」第2回のセミナーに登壇します。

事業性評価研究所「農業法人の企業価値とその評価」

日時 :2025年1月14日(火)14:00〜15:30

参加費 :無料

開催形式:オンライン配信

報告者 :田井 政晴(株式会社 事業性評価研究所 代表取締役社長)

主催 :農林水産政策研究所

セミナーの参加お申込みはこちら

https://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2024/20250114.htm

我が国農業において農業法人が果たす役割はますます大きくなっています。

また、食料・農業・農村基本法では「環境との調和」と「経営基盤の強化」の両立が求められており、SDGs経営やそうした企業に対するESG投資の理論及び実践が進展しています。

他方で、農業法人の経済・社会・環境・ガバナンスの持続可能性を評価する枠組みは確立されておらず、農業特有の収益構造や農地法などの諸制度の影響から農業法人の企業価値評価の実例は少ないのが実情です。

このため、同社では、農林水産政策研究所からの委託研究により、令和3年度から5年度にかけて、農業法人の社会・環境的機能の理論的検討と評価手法の開発及び企業価値評価手法を活用した農業法人の経営評価を実施し、農業類型10件の農業法人の総合的な企業価値の評価に取り組みました。

その研究成果を、「農業法人の企業価値とその評価」第2回セミナー(令和7年1月14日)にて、同社代表取締役社長 田井 政晴が報告します。

第2回セミナーのテーマは「企業価値評価手法を活用した農業法人の経営評価〜理論編〜」となります。

※第3回セミナー(令和7年2月4日)でも同社代表 田井 政晴が報告者として登壇します。

