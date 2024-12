セキュリティ・エデュケーション・アライアンス・ジャパン(SEA/J)は、セキュリティレベルの向上及び関係知識の普及を教育として推進している「認定校」を紹介しています。

SEA/J

セキュリティ・エデュケーション・アライアンス・ジャパン(SEA/J)は、セキュリティレベルの向上及び関係知識の普及を教育として推進している「認定校」を紹介。

今回は、ITエンジニアの国家資格取得はもちろん、現場で使える確かな技術力の習得に力を入れている宮崎情報ビジネス専門学校様の紹介を掲載しました。

■認定校紹介ページ

校長の岩村聡志先生と、現場経験もありITセキュリティ分野に強い黒澤伸也先生にお話を聞きました。

宮崎情報ビジネス専門学校2

■SEA/Jについて

SEA/J

SEA/Jは、2002年に国内初のセキュリティ資格認定団体として設立以来、セキュリティ教育の重要性をテーマに活動を続けています。

セキュリティ教材の開発から認定資格の運営はSEA/Jが担い、認定資格取得のための講義や研修等を「認定校」が提供しています。

専門学校を中心としたアカデミー認定校については先生方への授業支援教材提供や勉強会、学生にセキュリティには興味を持ってもらうための企画などを実施しています。

これらの企画は、NPO日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)から強力なサポートを得て、より一層充実したものに進展しています。

※NPO日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)と協業のお知らせ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「宮崎情報ビジネス専門学校」を紹介!SEA/J appeared first on Dtimes.