シーマインドキャリアは、公式LINE内でエントリーシートの作成・添削ができる就活生向けのAIサービス「AIたくみん」を新しくリリースしました。

シーマインドキャリア「AIたくみん」

シーマインドキャリアは、公式LINE内でエントリーシートの作成・添削ができる就活生向けのAIサービス「AIたくみん」を新しくリリース。

「明後日提出予定のESを今日中に添削してほしい」という多くの学生からの要望をきっかけに、開発・提供に至ったこの新サービスでは、LINE内にAIを導入することで、学生は瞬時にESの作成や添削機能の使用ができます。

また、回答もすぐに受け取れることで、より充実した就活を進めることができます

■「AIたくみん」とは?

株式会社シーマインドキャリアが運営する、無料のAI就活サービスです。

公式LINEを登録し、アンケート形式の質問に回答していくだけで、適性診断も、完成度の高いエントリーシートの作成も、的確な添削も全て完成します。

通常は平均2時間かかると言われているESの準備を、AIたくみんを利用することで2分で解決することが可能です。

■こんな方におすすめ!

・エントリーシートの作成に行き詰まっている人

・エントリーシートの添削をすぐにしてほしい人

・適性診断をして、それを元に就活を進めたい人

■利用方法

(1)公式LINEを友達追加

( https://liff.line.me/2005760921-KP0W4ery/landing?follow=%40276hvswb&lp=DxGrPa&liff_id=2005760921-KP0W4ery )

(2)会員登録後、本人確認電話を行う

(3)AIたくみんのメニューから利用したいボタンを選択

LINE内から簡単に利用できます

就活生にとって自己分析や業界・企業研究後の登竜門であるエントリーシート。

最初に自分をアピールする手段でもあり、ここを通過しないと次のチャンスも貰えません。

自分の魅力を最大限に活かしたESを「AIたくみん」と一緒に作成し、就活に臨みましょう。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post エントリーシートの作成・添削をAIサービスでサポート!シーマインドキャリア「AIたくみん」 appeared first on Dtimes.