集患のマーケティングサポートも同時に可能！Insity「Pettie Vet Support」

Insityは、動物病院向けに「Pettie Vet Support(ペティ ベット サポート)」をBSTと提携し、リリースします。

Insity「Pettie Vet Support」

特徴:・集患に特化したホームページ運用で、より効率的に集患ができる

・ヒアリングシートへの必要項目の入力だけで

本格的なホームページが開設できる

・WordPressをベースとしているため、知識がなくともページの更新が可能

・集患のためのマーケティングを専門家がサポート

・メディアやプロモーションなどへの対応も可能

【「Pettie Vet Support(ペティ ベット サポート)」について】

Pettie Vet Support(ペティ ベット サポート)は、CMS(WordPress)によるホームページの提供と集患(ウェブ集客)のためのマーケティングサポートが同時に行われる動物病院向けの新しいウェブサービスです。

〇コンセプトは「作っただけで終わらない」

動物病院様から、「ホームページを作ったが放置してしまっている」「ホームページを更新しているのに集患数が伸びない」「ウェブでの集患は何をしたらいいか分からない」というお悩みをよく頂戴します。

Pettie Vet Support(ペティ ベット サポート)は動物病院のホームページを作っただけで終わりません。

ホームページ制作後もマーケティングによる集患のサポートを行います。

その結果、ホームページがオーナー様の目に触れる機会が増えることで認知度が向上し、動物病院の発展につながります。

〇こんなお悩みを持つ獣医師の方におすすめ

・ホームページを制作する時間や知識がない

・ホームページを作ったが放置してしまっている

・ホームページを更新しているのに集患数が伸びない

・ウェブでの集患は何をしたらいいか分からない

ホームページ制作やウェブ集患のお悩み

Pettie Vet Support(ペティ ベット サポート)では、このような獣医師の方のお悩みに対して、集患に力を入れたサポートを継続的に行っていきます。

〇マーケティングによる集患サポート

集患サポートとして、下記のようなツールを使ってアクセスの解析や問題点の洗い出しを行います。

・GA4(Googleアナリティクス)やGoogle Search Consoleなどによるアクセス解析

・ヒートマップツールやルッカースタジオなどによるデータの「見える化」

ホームページへのアクセスを解析して「見える化」することにより、問題点を明らかにし、アクセス数を増加させる対策の検討・サポートを行うことで、より多くの集患に繋げます。

ホームページのアクセス数UPから集患へ

〇テンプレートを活用したホームページ制作

ホームページの制作は通常、デザインやページ内容の詳細を詰めるために制作会社との打ち合わせが何度も必要になります。

対して、Pettie Vet Support(ペティ ベット サポート)では簡単なヒアリングシートに必要項目を記入するだけで、ホームページ制作のプロによる本格的なデザインのホームページを制作します。

〇動物病院でホームページを運用するメリット

・オーナー様が動物病院を利用する際の利便性の向上

ホームページを制作することで、オーナー様はウェブから診療予約ができたり、手軽に診療時間の確認ができるようになります。

・動物病院の認知度の向上

診療案内(病気の治療、予防接種など)や院内設備(レントゲン、マイクロCTなど)の情報をホームページに記載することで、動物病院選びの参考にもなり、検索性の向上から目に触れる機会が増えます。

〇サービスの費用

Pettie Vet Support(ペティ ベット サポート)は、ホームページ制作費が30万円から(別途オプションあり)です。

本格的な動物病院ホームページの制作、及び運用を行うことができます。

