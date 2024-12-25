ÅÄÃæ¾Âç¡ÖÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¾®³Ø¹»¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤ó¤ÀºäËÜÍ¦¿Í¤ÈºÆ¤ÓÆ±Î½¤Ë¡¡Á°Ìë¡Ö¤è¤í¤·¤¯¡×¤ÈÏ¢Íí
¡¡³ÚÅ·¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢µð¿Í¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ÈºäËÜ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÃÏ¸µ¡¦Ê¼¸Ë¤Îº«ÍÛÎ¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÊºäËÜ¤¬Åê¼ê¤ÇÅÄÃæ¤¬Êá¼ê¡Ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ºÆ¤ÓÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£°ì½ï¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖºòÈÕ¡¢Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡É¤È¡×¤È¤¹¤Ç¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ºäËÜ¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï21Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é¸ÅÁã¡¦³ÚÅ·¤ËÉüµ¢¤·¡¢Éüµ¢¸å4Ç¯´Ö¤Ç20¾¡¡£±¦Éª¼ê½ÑÌÀ¤±¤Îº£µ¨¤Ï1»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç0¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È3¾¡¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢³ÚÅ·¤ËÇ¯Êð2²¯6000Ëü±ß¤«¤é¸º³ÛÀ©¸Â¡Ê1²¯±ßÄ¶¤Ï40¡ó¡Ë¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë¸ºÊð¤òÄó¼¨¤µ¤ì¡¢ÂàÃÄ¤ò·è°Õ¡£¼«Í³·ÀÌó¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ïº£µ¨15¾¡¤òµó¤²ºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ûÌî¤¬³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£ÀèÈ¯¿Ø¤ÏÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þÅÄÃæ¡¡¾Âç¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë1988Ç¯¡Ê¾¼63¡Ë11·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤Ç¤Ï2Ç¯»þ¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¡¢3Ç¯²Æ¤Ï½àV¡£06Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤Ç³ÚÅ·ÆþÃÄ¡£13Ç¯¤Ï¥×¥íÌîµå¿·¤Î³«Ëë24Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·¡¢µåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÜÀÒ¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÆüËÜÅê¼ê¤Ç¤ÏÌîÌÐ¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢¹õÅÄ¤Ë¼¡¤°78¾¡¡£21Ç¯¤Ë³ÚÅ·Éüµ¢¡£¼ç¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÂôÂ¼¾Þ¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ºÇÂ¿¾¡¡Ê11¡¢13Ç¯¡Ë¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡Ê12Ç¯¡Ë¡£08Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¡¢21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¢09¡¢13Ç¯WBCÆüËÜÂåÉ½¡£1¥á¡¼¥È¥ë88¡¢97¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£