DAIGO(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àdaigo_breakerz_¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡ÈÌ¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡É°Õ³°¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¡ÈCET¡É¤È¤Ï!?

¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê¡Á¤­¤ç¤¦¤Î¸¥Î©²¿¤Ë¤¹¤ë?¡Á¡×(·î¡Á¶â13:30¡Á)¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë²Î¼ê¤ÎDAIGO¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦Ì¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Çºî¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ô¤Î¼êÎÁÍý¡ÖCET¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡DAIGO¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ô¡×¡Ö¥¤¥ô¤Ï¼êÎÁÍý¡×¡Ö¥¿¥³¾Æ¤­¡×¡ÖÌ¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê¡×¡Ö¤Ç½¬¤Ã¤¿¡×¡Ö¼êÎÁÍý¡×¡Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¼êºî¤ê¥¿¥³¾Æ¤­¤ò¸ø³«¡£

¡¡¤Þ¤¿Â³¤±¤Æ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡ÖCET¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ô¥¿¥³¾Æ¤­¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÈDAI¸ì¡É¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£

¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤ëDAIGOÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¤À¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¿¤³¾Æ¤­¤Ë¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª·Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¾Ð¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤¿¤³¥Ñ¡¼¤â¤¤¤¤¤«¤â¤Í♡»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¤¿¤³¾Æ¤­¤â»Â¿·¤Ç¤¤¤¤¤Í¡ª¾Ð¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤ëDAIGOÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¤À¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£


 