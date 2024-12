【週刊少年マガジン第4・5合併号】12月25日 発売価格:400円

講談社は、「週刊少年マガジン」第4・5合併号を12月25日に発売した。価格は400円。

今号では巻頭グラビア8ページを金村美玖さんが飾る。「ダイヤのA actII 外伝 帝東vs.鵜久森」は巻頭カラー、センターカラーは「黒岩メダカに私の可愛いが通じない」となっている。なお「あひるの空」、「はじめの一歩」は作者体調不良のため休載となる。

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.