新作アニメ『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』のティザーPVが公開された。キャスト情報第1弾も公開され、各声優のコメントも到着。メインスタッフ情報第2弾、音楽情報、アーティストコメントも発表された。『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT(ニュー・パンティ・アンド・ストッキング・ウィズ・ガーターベルト)』は、2010年に放送され、世界各国で大きな話題となったMADE IN JAPANカートゥーンアニメ『パンティ&ストッキングwithガーターベルト』の続編。前作&シリーズの略称は『パンスト』。神と悪魔の狭間の街ダテンシティ。この街を蝕む悪霊を人知の及ばぬ光で消し去る、堕天使姉妹パンティ&ストッキングの活躍を描く物語だ。神父ガーターベルト、冴えない少年ブリーフ、悪魔スキャンティ&ニーソックスと共に、笑いと暴力のハイスピードストーリーが繰り広げられる。なお前作は、ラストシーンでストッキングがパンティを賽の目切りにする、という意外すぎる展開で幕を閉じている。

今回は新作『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』のティザーPVが解禁となった。TRIGGERが描き出す、鮮烈で個性の光るキャラクター達をぜひお楽しみいただきたい。また同PV内でメインキャストの情報も公開。パンティ役・小笠原亜里沙やストッキング役・伊瀬茉莉也を始め多くの旧作メインキャストが続投となっている。そして新たにニーソックス役は渡辺明乃、ファスナー役は夏吉ゆうこが演じる。小笠原亜里沙(パンティ役)は「この話を聞いた時『えっ? まさか! 冗談でしょ!?』と、半信半疑だったのですが……本当でした! しかも14年振りだっていうのにもびっくり! またあのビッチたちに会えるのがすごく楽しみです」とコメント。伊瀬茉莉也(ストッキング役)は「新作を心から待ち望んでいたのは私だけじゃないはず……。ますますパワーアップしてダテンシティを大暴れします!!」と熱意を覗かせている。そして、メインスタッフ情報第2弾と音楽情報も公開。旧作に引き続き音楽には☆Taku Takahashi(m-flo)、TeddyLoidらが手掛けることが発表された。☆Taku Takahashi(m-flo)は、「TRIGGER作品の中でも、とても実験的でかなり攻めてる作品にまた参加できることを嬉しく思います。各エピソードごとにトンマナが変わる面白さがあり、音楽もそれに合わせて色々なスタイルのものを作れてとても楽しかったです。さらに今回は、色んなトラックメーカーと一緒にセッションしながら制作をしました。前作よりもTRIGGERのスタッフとさらに密にコミュニケーションを取りながら作れたので、映像と音楽のシンクロも是非チェックして欲しいです」とコメントを寄せている。14年の時を経てパワーアップする『パンスト』にご期待いただきたい。(C)TRIGGER・今石洋之/NPSG製作委員会