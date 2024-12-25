¡Ú¥«¥ë¥Óー¥×¥é¥¹¡ÛÍÈ¤²¤¿¤Æ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Î¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£¤òÈ¯Çä¢ö
¥«¥ë¥Óー¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×Ž¢¥«¥ë¥Óー¥×¥é¥¹ ¿À¸Í¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥ÉumieÅ¹Ž£¸ÂÄê¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¾¦ÉÊ¡Ø³øÍÈ¤²¥Á¥Ã¥×¥¹ ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Î¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£¡Ù¤È¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤éÄó¶¡¤¹¤ëÍÈ¤²¤¿¤Æ¾¦ÉÊ¡ØÍÈ¤²¤¿¤Æ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Î¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£¡Ù¤ò2024Ç¯12·î24Æü(²Ð)¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Î¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£
²Á³Ê:932±ß(ÀÇ¹þ)
¿À¸Í¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥ÉumieÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í¤é¤·¤¤¤ªÅÚ»º¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Ë³°¹ñ¿ÍµïÎ±ÃÏ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÎ¿©Ê¸²½¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍÎ¿©¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëŽ¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£Ž£¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø³øÍÈ¤²¥Á¥Ã¥×¥¹ ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Î¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£¡Ù¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êßÖ¤á¤¿Ã¸Ï©Åç»º¶Ì¤Í¤®¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ëÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
¡ØÍÈ¤²¤¿¤Æ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Î¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£¡Ù¤Ï¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¿À¸Í¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤ªÅÚ»ºÉÊ¤ÈÆ±¤¸Ì£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¥°¥ê¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ÊŽ¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£Ž£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡Û¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ëÈþ¤·¤¤¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£¤Î¾ÜºÙ
²Á³Ê:380±ß(ÀÇ¹þ)
¤ªÅÚ»º¾¦ÉÊ¡Ø³øÍÈ¤²¥Á¥Ã¥×¥¹ ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Î¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£¡Ù
Ž¥Ž¢³øÍÈ¤²¥Á¥Ã¥×¥¹Ž£¤Ï¡¢¸üÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¥Õ¥é¥¤¤ò¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ç¤¹¡£
¥«¥ê¥«¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢嚙¤à¤Û¤É¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ž¥¤¸¤Ã¤¯¤êßÖ¤á¤¿Ã¸Ï©Åç»º¶Ì¤Í¤®¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤äÉ÷Ì£¤Ë¡¢±£¤·Ì£¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤òÆþ¤ì¥¥ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤Ù¿Ê¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ž¥¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥É¤é¤·¤µ¤ÈÌÜ¤ò°ú¤¯Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤òºÎÍÑ¤·¡¢Â¿ÌÌÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
¥Ýー¥È¥¿¥ïー¤äÉ÷¸«·Ü¤Ê¤É¡¢¿À¸Í¤Î¥â¥Áー¥Õ¤òÆþ¤ì¤ÆŽ¢¿À¸ÍÅÚ»ºŽ£¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£
ÍÈ¤²¤¿¤Æ¾¦ÉÊ¡ØÍÈ¤²¤¿¤Æ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Î¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£¡Ù
Ž¥ÇÈ·¿¤Ç¸üÀÚ¤ê¤ÎÍÈ¤²¤¿¤Æ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢Ž¢ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Î¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£Ž£¤Î¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Áー¥º¤È¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¥°¥ê¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¤È¥Áー¥º¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ÊŽ¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£Ž£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ž¥Ž¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£Ž£¤Î¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ã¸Ï©Åç»º¤Î¶Ì¤Í¤®¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤È¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤¬¥¯¥»¤Ë
º£²ó¤ÏŽ¢¥«¥ë¥Óー¥×¥é¥¹ ¿À¸Í¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥ÉumieÅ¹Ž£¤Ë¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡ØÍÈ¤²¥Á¥Ã¥×¥¹/ÍÈ¤²¤¿¤Æ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Î¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¸Ï©Åç»º¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤È¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×Ì£¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡£
¼«Ê¬¤ÇÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ò¿©¤Ù¤ë¤â¤è¤·¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£