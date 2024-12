ヤマダホールディングスは、2024年12月20日(金)より、100インチテレビ対応高級大型テレビボード「YTB2400TMB1」を、全国のヤマダデンキ店舗(一部店舗を除く)およびヤマダウェブコムにて販売中です。

ヤマダホールディングス「YTB2400TMB1」

商品JAN : 4580417931297

サイズ(W×D×H) : 2,400mm×550mm×349mm

重量 : 89.8kg

耐荷重 : 110kg

材質 : ビーチ材(無垢・突板)、桐材(引出内部)、

メラミン樹脂版(天面)

仕上げ : ブラック色ウレタン塗装

対応テレビサイズ: 100インチまで

売価 : 210,000円(税別)/231,000円(税込)

※製品詳細は同社ホームページで確認してください。

URL: https://www.yamada-denkiweb.com/

※一部取り扱いのない店舗があります。

注文により、お取り寄せにて対応します。

ヤマダホールディングスは、2024年12月20日(金)より、100インチテレビ対応高級大型テレビボード「YTB2400TMB1」を、全国のヤマダデンキ店舗(一部店舗を除く)およびヤマダウェブコムにて販売中。

【製品概要】

■100インチの大型テレビに余裕で対応できる大型テレビボード

ますます大型化するテレビ用に開発された100インチテレビ(幅約2,200mm)対応高級大型テレビボードを大塚家具品質でお届けします。

【製品特長】

・ボードサイズは余裕の幅2,400mm・奥行550mmにしている反面、大型テレビの視聴高さに合わせてボード高さは349mmと、少し低めに設定する事で快適にテレビを視聴できる設計

・重量のある大型テレビに対応するため、ボード天面には表面硬度に優れた大理石調メラミン樹脂板を採用

・ボード表面には、高級テレビボードにふさわしい、北欧インテリアで長年愛用されてきた強度と耐久性に優れたビーチ材を使用

・ボード正面からサイドに回り込むデザインは、単独で設置されることの多いテレビボードに高級感を与えます

・高級家具に使用されるソフトクローズ引出、ソフトダウンステー扉を採用

・背面にはACテーブルタップやHDDを収納できるスペースを確保

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 100インチテレビ対応!ヤマダホールディングス「YTB2400TMB1」 appeared first on Dtimes.