見逃しのない快適な視聴を実現！ピクセラ「Xit Square+(XIT-SQR200CW)」

ピクセラは、AIによるパーソナライズ化された番組提案やリモート視聴機能を搭載し、見逃しのない快適な視聴を実現した、テレビ視聴の新たなスタンダードとなるWindows用USB接続テレビチューナー「Xit Square+(XIT-SQR200CW)」を2025年2月末より発売します。

さらに、Mac対応アプリ(別売)のリリースも同時予定です。

加えて、2024年12月25日よりAmazonにて「アンテナケーブルセット」の数量限定先行販売を開始します。

■Xit Square+について

この製品「Xit Square+(XIT-SQR200CW)」は、地上・BS/110度CSデジタル放送に対応したテレビチューナーを2基搭載したWindows用USB接続テレビチューナーです。

クラウドとAIを活用し、視聴履歴や好みを学習することで、ユーザーごとに最適な番組を提案。

録画予約やキーワード検索に対応しており、見逃しのない視聴体験を提供します。

パソコンが自分専用テレビに

また、倍速再生(1.2倍・1.5倍・2.0倍・0.8倍)やスキップ再生、ダイジェスト再生機能を備えており、忙しい日常の中でも効率的に番組を楽しむことが可能です。

録画した番組はクラウドストレージに保存することで、外出先からスマートフォンやタブレットでリモート視聴することもできます(ピクセラクラウドを利用)。

さらに、従来製品「Xit Brick」から約63%小型化を実現した手のひらサイズのデザインで、どんな空間にもなじむ洗練されたフォルムが魅力です。

直感的な操作を可能にするサムネイル表示のシークバーや、番組のBlu-ray/DVD書き出し機能なども搭載。

<主な特長>

・手のひらサイズで丸みを帯びたデザインで、従来製品「Xit Brick」の63%と小型化を実現

・地上・BS/110度CSデジタル放送に対応したチューナーを2基搭載で2番組同時録画可能

・2台同時使用で最大4番組同時録画可能

・国内大手半導体メーカー製ハードウェアトランスコーダー搭載

・倍速再生(1.2倍・1.5倍・2.0倍・0.8倍)やスキップ再生・ダイジェスト再生に対応しているので、ネット動画のようにタイパを上げて視聴可能

・ネット動画のように直感的でわかりやすい操作感のサムネイルシークバーに対応

・キーワード録画に対応で気になる番組を録り逃さない

・クラウドストレージへの録画に対応し、Xit wirelessでテレビ番組のリモート視聴が可能。

(iOS/iPad OS版のみピクチャ・イン・ピクチャ対応)

・AIでユーザーの視聴履歴や好みを学習し、一人ひとりにあわせた番組提案を行うアシスタント機能を搭載

・録画番組のBlu-rayやDVDなどへの書き出し、宅内ネットワーク配信対応

<先行販売情報>

・数量限定先行販売開始日: 2024年12月25日(水) (Amazonにて)

・販売ページURL : https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMP1CW67

<製品仕様>

ハードウェア仕様

動作環境

