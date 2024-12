子どもの非認知能力を伸ばす！リーフラス「リベルタサッカースクール」

リーフラスは、群馬県ならびに島根県にリベルタサッカースクールを開校しました。

リーフラスは、群馬県ならびに島根県にリベルタサッカースクールを開校。

群馬県・島根県には初開校となります。

■リーフラススポーツスクールとは

「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」を指導理念とした、子ども向けスポーツスクールです。

指導における体罰や暴言、勝利至上主義を徹底的に排除し、全員参加でスポーツを楽しむことで、リーダーシップや協調性といった子どもの非認知能力を向上させることを目的としています。

今回、群馬県ならびに島根県に開校したリベルタサッカースクールのほかに、野球やバスケットボール、ダンスなど、全13種目のスポーツスクールを、全国43都道府県で展開しており、全国で69,000名を超える会員様が通われています。

(※2024年12月時点)

■非認知能力とは

「生きる力」や「人間力」とも言われる力で、社会で豊かにたくましく生きるために必要な力です。

同社では、非認知能力の中でも挨拶・礼儀、リーダーシップ、協調性、自己管理力、課題解決力といった5つを重要な力として定義し、子どもたちが主体的に活躍できる力を伸ばす指導を行っています。

また、同社がスポーツ心理学の専門家と共同研究を行い開発した非認知能力システム「みらぼ」を用いて、子どもたちの非認知能力を毎年測定し、非認知能力の現在地を子ども、保護者、スクール指導員が把握することで、非認知能力向上につなげる指導を実施しています。

■新規出店について

同社は群馬県館林市に2024年10月末、島根県松江市に2024年11月末にリベルタサッカースクールを開校しました。

体験会には100名を超えるお子さまにお申し込みいただいた会場もあり、地域の皆さまより大きな期待を寄せていただく中でスクールを開校できました。

■スクール開校情報 ※2024年12月24日時点

〇群馬県館林市

種目:リベルタサッカースクール

担当:三森

〇島根県松江市

種目:リベルタサッカースクール

担当:田島(水)、川村(木)

