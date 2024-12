SEVEN&EIGHT HOLDINGSは、スマートフォンゲーム『メビウスフロントライン:時空を超える観測者』の配信が、2024年12月25日(水)に開始ました。

SEVEN&EIGHT HOLDINGS『メビウスフロントライン:時空を超える観測者』

SEVEN&EIGHT HOLDINGSは、スマートフォンゲーム『メビウスフロントライン:時空を超える観測者』の配信が、2024年12月25日(水)に開始。

また、事前登録者数が15万人突破を記念し、ゲーム内アイテム「5000ジェム」をプレイヤー全員に配布することが決定しました。

日本初公開の完全新作ゲームです。

プレイヤーは、時空管理局の管理者として、多元宇宙における時空の歪みを修復する任務に挑むことになります。

神秘的な力によって時空の安定性が脅かされ、宇宙の秩序が崩壊しようとしている中、戦闘員を指揮し、平和を取り戻すために戦うことが求められます。

<ゲーム概要>

コマンド入力でコンボを繋げて攻撃するローグライトなディフェンスゲームです。

自動戦闘で手軽に楽しめ、迫り来る敵を薙ぎ倒す爽快感を体験できます。

豊富な育成要素により、キャラクターを覚醒させて火力を強化し、戦略的な戦いが楽しめます。

多彩なキャラクターとスキルの組み合わせで、最強のキャラクターを作り上げ、ローグライトの神を目指しましょう!

■メビウスフロントライン 各種情報

公式サイト : https://mobifro.78hd.co.jp

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自動戦闘で手軽に楽しめる!SEVEN&EIGHT HOLDINGS『メビウスフロントライン:時空を超える観測者』 appeared first on Dtimes.