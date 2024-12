サーティワン、お正月に「トムとジェリー」初コラボ、「お正月ハッピーフレンズ トムとジェリー」12月27日、「お正月スペシャルセット トムとジェリー」2025年1月1日発売

B‐R サーティワン アイスクリームは12月27日から、「トムとジェリー」と初コラボレーションした「お正月ハッピーフレンズ トムとジェリー」を発売する。2025年1月1日からは、「お正月スペシャルセット トムとジェリー」を販売開始する。いずれも期間限定。

2025年に85周年を迎える「トムとジェリー」とのコラボ商品2種類を展開。好きなアイスクリームが、ホイップやカラースプレー、チョコレートのトッピングでキャラクターに変身する「ハッピーフレンズ」と、箱とカップに「トムとジェリー」をデザイン、「オリジナルトランプ」付きの「スペシャルセット」を用意した。

販売開始はそれぞれ異なり、「お正月ハッピーフレンズ トムとジェリー」は12月27日から2025年1月9日まで。「お正月スペシャルセット トムとジェリー」は、2025年1月1日から1月9日まで販売する。

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと「トムとジェリー」とのコラボを実施する。

〈「トムとジェリー」初コラボ〉

価格は税込表記。一部店舗では価格が異なる。いずれも数量限定でなくなり次第終了する。

「お正月ハッピーフレンズ トムとジェリー」560円。店内飲食と持ち帰りは同一の税込価格。好きなアイスクリームのスモールサイズを選べる。チョコレートでできた大きな顔のトムの隣にジェリーとタフィーのピックを付ける。

サーティワン 「お正月ハッピーフレンズ トムとジェリー」 TOM AND JERRY and all related characters and elements © &™ Turner Entertainment Co.(s24)

「お正月スペシャルセット トムとジェリー」スモールサイズ9コ・2,560円、レギュラーサイズ9コ・3,360円。好きなアイスクリーム9個を8個の値段で購入できる。「トムとジェリー」のオリジナルボックスに、オリジナルデザインのカップ入り。セット限定のコラボ「オリジナルトランプ」付き。

サーティワン 「お正月スペシャルセット トムとジェリー」オリジナルトランプ TOM AND JERRY and all related characters and elements © &™ Turner Entertainment Co.(s25)

モバイルオーダー予約は、12月25日から31日まで受け付ける。予約の店舗での受取りは、2025年1月1日から7日まで。

サーティワン 「お正月スペシャルセット トムとジェリー」 TOM AND JERRY and all related characters and elements © &™ Turner Entertainment Co.(s25)