海洋堂×コーエーテクモゲームス新アイテム「リュウ・ハヤブサ NINJA GAIDEN 3: Razor’s Edge Ver.」が商品化決定
【リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ NINJA GAIDEN 3: Razor’s Edge Ver.】
12月25日 商品化発表
12月25日 商品化発表
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ NINJA GAIDEN 3: Razor’s Edge Ver.」の商品化決定を12月25日に発表した。
本商品はコーエーテクモゲームスのアクションゲーム「NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge」に登場した「リュウ・ハヤブサ」をアクションフィギュア化したもの。近代的な忍者装束や右腕にかけられた呪い「殺戮の凶手」など、どのように表現されるのか今後の発表に期待したい。
【商品化決定📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) December 25, 2024
#海洋堂 ✕ #コーエーテクモゲームス に新アイテムが推参‼️
『NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge』より、#リボルテック #アメイジング・ヤマグチにて『リュウ・ハヤブサ NINJA GAIDEN 3: Razor’s Edge Ver.』が商品化決定❗#NINJAGAIDEN pic.twitter.com/8x7q0zysRI
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