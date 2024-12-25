【リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ NINJA GAIDEN 3: Razor’s Edge Ver.】
12月25日 商品化発表

　海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ NINJA GAIDEN 3: Razor’s Edge Ver.」の商品化決定を12月25日に発表した。

　本商品はコーエーテクモゲームスのアクションゲーム「NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge」に登場した「リュウ・ハヤブサ」をアクションフィギュア化したもの。近代的な忍者装束や右腕にかけられた呪い「殺戮の凶手」など、どのように表現されるのか今後の発表に期待したい。

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