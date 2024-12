「なんてファッショナブルでキュートなんでしょう」

俳優の米倉涼子さんは12月24日、自身のInstagramを更新。クリスマスを記念した写真を公開しました。米倉さんは「Happy Holidays and all the best to you in the year to come!(よい休日を、そして来年もあなたに幸運を!)」とつづり、1枚のソロショットを投稿。黒いワンピースとサンタクロースの帽子を着用した姿です。短い丈のワンピースからは美しい脚が露出しており、とても49歳には見えません。

ファンからは「まって可愛すぎるー」「なぜそんなに美しい」「世界一可愛いサンタさん」「なんてファッショナブルでキュートなんでしょう」「最高のクリスマスプレゼント」など、称賛の声が寄せられました。14日の投稿でも、美しい脚が際立つ姿を披露していた米倉さん。ジャケットとショートパンツのセットアップを着用しており、スタイルの良さが際立っています。ファンからは「この足の細さにスタイル抜群なの憧れる〜!」「脚長い綺麗」などの反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)