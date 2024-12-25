シリーズ累計14万部突破！『iPhone芸人かじがや卓哉のスゴいiPhone 16 超絶便利なテクニック140』発売

シリーズ累計14万部を超えたiPhone解説書の第8弾『iPhone芸人かじがや卓哉のスゴいiPhone 16 超絶便利なテクニック140 16/Plus/Pro/Pro Max対応』が12月24日に発売された。

【写真】iPhone 16シリーズを徹底紹介！ 本書を試し読み

2024年9月、iPhone 16シリーズが4モデルそろって発売された。いずれも「カメラコントロール」ボタンが新しく搭載され、カメラ機能が進化している。またiOS 18は、AI関連の機能で生まれ変わり、ChatGPTを統合したApple独自のAI「Apple Intelligence」でテキストや画像の処理、Siriの機能が使いやすくなった。

本書は累計14万部を超えた「iPhone芸人かじがや卓哉のスゴいiPhone」の第8弾。最新のiPhone 16シリーズとiOS 18を便利に使いこなす140のテクニックを紹介している。

著者のかじがや卓哉は、iPhone芸人・家電芸人としてテレビに登場するほか、自身のYouTubeチャンネル「かじがや電器店」は登録者数69万人と大人気。2024年には米国アップル本社から活動が認められ、新型iPhone発表会に招待された。

本書ではかじがやが厳選したiPhoneの超絶テクニックをまとめて伝授。写真の不要な部分を消せる「クリーンアップ」など独自AI「Apple Intelligence」の新機能や、新しく搭載された「カメラコントロール」の使い方をしっかり解説。旧機種からのデータ移行の方法や、プライバシーを守るテクニックなど、iPhoneを安全に使うためのワザも多数紹介している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）