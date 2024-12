通算11枚目のソロアルバム『Fortune』を12月11日にCDリリースしたBREAKERZのAKIHIDEが、その直前となる12月6日に東京・浅草花劇場でツアー<AKIHIDE LIVE TOUR 2024 -Fortune->のファイナル公演を開催した。4人編成のバンドスタイルとデュオスタイルの2パターンで全国を廻り(開催地によって異なる)、1st<青きFortune>、2nd<赤きFortune>と銘打った二部構成で行われたライヴはAKIHIDEにとって初めての試み。相反する運命を描いた作品ということもあり、「2つのセットリストを組んで、同じ『Fortune』の楽曲でも印象が異なるものにしたい」とBARKSインタビュー時に語っていたが、その言葉通り、高いスキルと表現力を持つ百戦錬磨のメンバーと奏でる演奏、表情を変えるボーカルで集まったファンを楽しませた。

【1st “青きFortune” (Band style)】01. Into the Story02. Fortune03. Violet & Blue04. 美しい瞳05. Reverse06. Namida07. Undersea08. きっと、ずっと09. 青ノ祭10. 風にのせてencore11. 星の子守唄 -Goodnight Song-【2nd “赤きFortune” (Band style)】01. Reverse02. 風にのせて03. きっと、ずっと04. the Burning Star05. ゆりかご06. Undersea07. 白猫のランデヴー08. Violet & Blue09. Fortune10. Into the Storyencore11. 星の子守唄 -Goodnight Song-●TOUR SCHEDULE▼Band Style11月08日(⾦) 愛知・名古屋SPADE BOX11月09日(土) ⼤阪・BERONICA▼Duo Style11月16日(土) 北海道・⼩樽GOLDSTONE11月17日(日) 福岡・ROOMS11月23日(土) 宮城・仙台retro Back Page11月30日(土) 神奈川・新横浜Strage▼Band Style12月06日(⾦) 東京・浅草花劇場●Support MemberBass:砂山淳一(Band Style / Duo Style)Perc:豊⽥稔(Band Style)Key:杉直樹(Band Style)

■11thソロアルバム『Fortune』





▲初回限定盤A ▲初回限定盤A



▲初回限定盤B ▲初回限定盤B



▲通常盤 ▲通常盤

2024年10月23日(水)配信開始2024年12月11日(水)CDリリース【初回限定盤A (CD+Blu-ray)】ZACL-9141/ZAXB-9141 \7,700(税込)・特典Blu-ray:<AKIHIDE 432Hz Healing Live in Fuji>収録【初回限定盤B (2CD)】ZACL-9142/ZAXB-9142 \5,500(税込)・特典CD:『In the "LOOP WORLD" vol.2 -Three Stars-』収録【通常盤(CD)】ZACL-9143 \3,300(税込)・ボーナストラック「渚のふたり」収録※全形態共通:「Fortune」コンセプトストーリー(web版)アクセスコード付属▼CD収録曲01. Into the Story02. Fortune03. Violet & Blue04. Undersea05. Fight or Flight06. Reverse07. きっと、ずっと08. 風にのせて09. 星の子守唄 -Goodnight Song-※通常盤のみボーナストラック「渚のふたり」収録▼特典CD:初回限定盤B『In the "LOOP WORLD" vol.2 -Three Stars-』収録1. Singing in the Starlight2. 嘘3. the Burning Star4. 青ノ祭5. 帰らずの森6. 白猫のランデヴー7. Undersea8. Ghost