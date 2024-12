小さな子どもがよく垂らしているどろっとした鼻水を「青っぱな」というように、鼻水には色が付いているものがあります。ほこりや細菌、ウイルスから身を守るのに重要な役割を果たしている鼻水とその色の違いについて専門家が解説しました。What the colour of your snot says about your immune healthhttps://theconversation.com/what-the-colour-of-your-snot-says-about-your-immune-health-245876

イギリスにあるヨーク・セント・ジョン大学の准教授兼プロジェクト責任者であるサミュエル・J・ホワイト氏と、イノベーションおよび知識交換担当副学長であるフィリップ・B・ウィルソン氏によると、鼻の粘液にはリゾチームやラクトフェリンなどの抗菌酵素が含まれており、体調が悪くないときでも重要な防御機能を果たしているとのこと。そして、体調が崩れると免疫システムの反応により鼻の粘液は濃度が高くなり、量は増えて、色も変わります。◆透明健康な鼻の粘液は基本的に透明で、主に水分、タンパク質、塩分、免疫細胞などが含まれる鼻水が鼻腔(びくう)を潤し、侵入してきた粒子をキャッチします。透明な粘液が過剰に分泌されるケースとしては、体が刺激物や病原体に反応したとき、つまりアレルギーや初期のウイルス感染などがあります。◆白色白い鼻水はたいていの場合、鼻詰まりの兆候です。また、鼻の組織に炎症が起きると粘液の流れが遅くなり、濃度が高くなります。一般的に、これは免疫システムが侵入者への対処を始めたことにより発生する、風邪の引き始めの合図です。◆黄色さらに鼻水が黄色くなった場合、免疫系が活発に感染症と格闘していることを意味します。このときの鼻水の黄色は、感染部位で戦うために送り込まれた白血球が死んだ際に放出された酵素によるもので、風邪やインフルエンザ、RSウイルス感染症など、多くのウイルス感染に対して体が反応しているサインと言えます。◆緑色白血球の一種である好中球が病原体を破壊するための酵素であるミエロペルオキシダーゼを大量に産生すると、鼻水が緑色になります。多くの場合、緑色の鼻水は細菌感染によるものですが、体が攻撃的なウイルス病原体に対する強力な免疫反応を起こした場合にも見られます。◆赤色やピンク色粘液が赤みを帯びている場合は、鼻水に血が混じっていることを意味しています。これは鼻が刺激を受けたり、乾燥したり、粘膜が傷ついたりした場合によく起きるもので、主に鼻のかみすぎや空気の乾燥が原因です。鼻水に少量の血液が混じっているくらいであれば、通常は心配ないとのことです。◆茶色またはオレンジ色茶色やオレンジ色をした鼻水は、乾燥した血液が混じったり、煙やほこりといった環境中のゴミを吸い込んだりした場合に発生します。この色の鼻水は通常は無害ですが、炎症が長引く兆候の場合があります。◆黒色黒色の鼻水はまれで、真菌感染にかかった場合、特に免疫不全があるケースや、たばこの煙やすすといった汚染物質への重度の暴露といった深刻な問題を示すことがあります。そのため、鼻水が黒みがかっているときは医師の診察が必要になります。◆まとめ鼻から分泌される粘液は免疫システムにとって不可欠な要素であり、有害な病原体を捕獲して無力化することで体を積極的に保護する役割を担っています。その鼻水の色や粘度に注意すると、人体の複雑な免疫プロセスの働きや、健康状態の変化を垣間見ることができます。ホワイト氏らは「今度ティッシュに手が伸びたら、鼻水は単なる体調不良の症状ではなく、免疫システムの働きだということを思い出してください。言ってみれば、鼻水はあなたの体を健康で安全に保つための複雑な防御機能を反映した、肉体の回復力を物語っているのです」と話しました。