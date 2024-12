【レゴ スーパーマリオ「マリオカート」シリーズ】2025年1月1日 発売予定価格:2,280円~【レゴ どうぶつの森 新シリーズ】価格:1,380円~

レゴジャパンは、「レゴ スーパーマリオ」の新セット「マリオカート」シリーズを2025年1月1日に発売する。価格はヨッシーバイクが2,280円など。

「レゴ ブロック」と「スーパーマリオ」のコラボレーション商品「レゴ スーパーマリオ」に新たなセット「マリオカート」シリーズが登場。ゲームでおなじみの「スタンダードカート」に、キノピオ(ピットクルー)、アイテム、作業台が入ったセットのほか、みずいろヨッシーをヨッシーバイクに乗せてドライブが楽しめるセット、DKジャンボに乗ったドンキーコングとレースが楽しめるセットなど計6種の商品がラインナップされる。

また、「レゴ ブロック」と「どうぶつの森」のコラボレーション商品「レゴ どうぶつの森」にも同日より新しいセットが仲間入り。きぬよがはたらくお店を再現できるファッションのお店「エイブルシスターズ」と、花や苗のお買い物を楽しめるレイジの旅する園芸店、フーコと望遠鏡をのぞいて天体観測をしたり、星空の下のピクニックが楽しめる3種の新商品が登場する。

【レゴ スーパーマリオ「マリオカート」シリーズ】

スタンダードカート 2,980円

ヨッシーバイク 2,280円

ベビィマリオ vs ベビィルイージ 4,680円

ドンキーコング と DKジャンボ 5,480円

ベビィピーチ と グランプリ セット 12,480円

キノピオ の ガレージ 6,280円

【レゴ どうぶつの森 新シリーズ】

ファッションのお店「エイブルシスターズ」 6,280円

レイジの旅する園芸店 4,680円

フーコの星空ウォッチング 1,380円

(C)Nintendo

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)2024 The LEGO Group.