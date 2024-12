サーティワンに、2025年に85周年を迎える、世界中で幅広い世代に愛されるアニメ『トムとジェリー』が初登場します!

初コラボを記念したメニューとして「お正月スペシャルセット トムとジェリー」と「お正月ハッピーフレンズ トムとジェリー」が期間限定でラインナップされます☆

サーティワン『トムとジェリー』コラボレーションアイスクリーム

2025年に85周年を迎える、世界中で幅広い世代に愛されるアニメ『トムとジェリー』がサーティワンに初登場!

『トムジェリー』の世界観が楽しめる、新年にぴったりなアイスクリームがラインナップされます。

いつも元気で、ドタバタ追いかけっこをしている「トム」と「ジェリー」がデザインされた、思わず笑顔になれる限定メニューです☆

お正月スペシャルセット トムとジェリー

価格:スモールサイズ 9コ 2,560円(税込)/レギュラーサイズ 9コ 3,360円(税込)

モバイルオーダー予約:2024年12月25日(水)〜31日(火)

店舗お渡し:2025年1月1日(水・元日)〜7日(火)

販売期間:2025年1月1日(水・元日)〜2025年1月9日(木)※数量限定、なくなり次第終了

トランプサイズ:W5.8cm×H9cm

好きなアイスクリームを8コの値段で9コ選べ、『トムとジェリー』のオリジナルボックスで持ち帰りできる「お正月スペシャルセット トムとジェリー」

元気いっぱいの「トム」と「ジェリー」が、サーティワンのアイスクリームと共にデザインされたボックスに入っています。

「お正月スペシャルセット トムとジェリー」には、ここでしかゲットできないサーティワンのアイスクリームと『トムとジェリー』がコラボしたオリジナルトランプ付き。

みんなでいっしょに、おいしく楽しいお正月が過ごせる、お正月だけのおトクで楽しいスペシャルセットです。

お正月ハッピーフレンズ トムとジェリー

価格:560円(税込)

販売期間:2024年12月27日(金)〜2025年1月9日(木)

※数量限定、なくなり次第終了

好きなアイスクリームが、ホイップやカラースプレー、チョコレートのトッピングでキャラクターに変身する「ハッピーフレンズ」にも、年末年始の期間限定で『トムとジェリー』が登場!

チョコレートでできた大きな顔の「トム」の隣に「ジェリー」と「タフィー」のピックをのせることで、「トム」がジェリーたちを狙っているシーンが再現できます。

思わず写真に撮りたくなる、かわいいハッピーフレンズです。

冬限定デザイン「バラエティボックス」

サイズ・価格:

・スモール4コ 1,280円(税込)/レギュラー4コ 1,680円(税込)

・5.5コの値段で0.5コ分おトク スモール6コ 1,760円(税込)/レギュラー6コ 2,310円(税込)

・7コの値段で1コ分おトク スモール8コ 2,240円(税込)/レギュラー8コ 2,940円(税込)

・10コの値段で2コ分おトク スモール12コ 3,200円(税込)/レギュラー12コ 4,200円(税込)

販売期間: 2025年2月中旬まで

好きなアイスクリーム(スモールorレギュラー)から選ぶことができる、年末年始なお正月など、シーンに合わせて選べる「バラエティボックス」が冬限定デザインで登場。

ワッペン柄とモコモコ素材風デザインに、おもわずホッコリ癒やされるデザインが使用されています。

年末年始の手土産や、暖かいお部屋で食べる冬アイスにもぴったりです☆

※なくなり次第終了し、通常のバラエティボックスデザインになります

サーティワンと『トムとジェリー』が初コラボした、年末年始にぴったりなアイスクリーム。

サーティワンにて2024年12月27日より順次販売される『トムとジェリー』コラボレーションアイスクリームの紹介でした☆

※一部店舗では価格が異なります

