「下鴨茶寮」×「AFURI」から生まれた鯛だしにうっとり！ 麺と酒と料理を楽しむ新感覚ラーメン店がオープン（東京・銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は老舗料亭「下鴨茶寮」と人気ラーメンブランド「AFURI」がタッグを組んで作ったラーメン店。鯛の旨みたっぷりのラーメンがたまらないおいしさです。

京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO(東京・銀座)

2024年11月16日、東急プラザ銀座に「京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO(キョウアフリ サケ アンド ラーメン バイ シモガモサリョウ)」がオープンしました。京の老舗「下鴨茶寮」と国内外で人気のラーメンブランド「AFURI」がタッグを組んで生まれたラーメン店とあって、早くも注目を集めています。

店舗入口。白いのれんが和の風情を醸しています 写真:お店から

「下鴨茶寮」は安政3(1856)年創業の老舗料亭。有名レストランガイドにも連続で掲載されるなど京都を代表する名料亭の一つです。京料理の伝統と文化を守るだけでなく、常に新たな挑戦を続けてきました。そんな「下鴨茶寮」がタッグを組む相手として選んだのが「AFURI」です。

「京AFURI らーめん 鯛の潮仕立て」1,100円 写真:お店から

「AFURI」は厳選した食材から旨みを丁寧に抽出した、黄金色に澄んだ正統派淡麗系スープが自慢のラーメン店。日本のみならずアメリカ、カナダ、香港などにも進出し、国内外に29店舗を構える人気店です。

この2つの名店がコラボレーションしてオープンしたのが「京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO」。ラーメンを主軸に、老舗料亭が作る上質なつまみと厳選した銘酒の“ラーメン前”を楽しむことができる今までにない新感覚のラーメン店です。

店舗内観。カウンター越しに銀座の風景が広がります 出典:tabestar11さん

店舗があるのは、東急プラザ銀座11階。窓から一望できる銀座の風景もごちそうの一つです。席はゆったりと過ごせるテーブル席やカウンター席など計28席。日本の美が感じられる空間で、ゆっくりと心ゆくまでラーメンと料理を味わえます。

「京AFURIらーめん 鯛の潮仕立て トッピング全部のせ」1,980円 写真:お店から

ラーメンのメニューは、シグニチャーの「京AFURI らーめん 鯛の潮仕立て」のみ。シンプルなかけと、トッピング全部のせ、季節の野菜と〆のご飯のセットなど3パターンが用意されています。

スープは鯛のアラから抽出した旨みに海鮮のだしをプラス。さらに香味油を加え、繊細なコクを出したスープを一口飲むと、あふれる上品な鯛の旨みにうっとり。最後の一滴まで飲み干したくなるおいしさです。麺は低加水のストレートの細麺。優しい旨みいっぱいのスープに良く合います。

「京AFURIらーめんセット」2,860円 写真:お店から

別皿で供されるトッピングは芽ネギ、煮卵、バラ海苔、すだち、鯛の炙り。秀逸なのは鯛の炙り。昆布締めした鯛を炭火で炙っており、香ばしく凝縮された鯛の甘みを味わえます。

器の中に描かれている龍は、食べ進めると現れてくる仕組み 写真:お店から

ラーメンが入っている器にも注目。京都に窯を構える陶芸家、村田森氏に特注した器は富士山をイメージし、器の内側には龍が描かれ、一見の価値があります。

「鮪のとろたく和え」1,100円 写真:お店から

ラーメンだけでなく、お酒と一緒に楽しみたい料理も充実。上質なマグロを使った「鮪のとろたく和え」、あっさり塩漬けした鴨肉の「塩鴨ロース」、お酒のアテの定番中の定番を和牛で作った「和牛筋煮込み」など老舗料亭の技を活かしたおつまみがいただけます。

手前「塩鴨ロース」1,650円 写真:お店から

ドリンクのおすすめは、全国から取りそろえた銘酒の数々。ビールやワイン、カクテルなどもそろっています。

ゆったりと酒と料理を楽しみ、最後に極上のラーメンをいただく。これまでにない楽しさを味わいに出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「京AFURIらーめん 鯛の潮仕立て トッピング全部のせ」1,980円 別皿で供されたトッピングをのせたところ 出典:K U 110さん

『注文は、「京AFURIらーめん 鯛の潮仕立て」トッピング全部のせ(煮卵、芽葱、鯛の炙り、ばら海苔、すだち)



透き通った鯛出汁のスープは、素直に和(出汁感)を感じられ素晴らしい

それに合わせる、低加水のストレート麺がスープとよく絡みこれまた美味い

トッピングの煮卵!すごく出汁が染みていて美味いです!!

メインの炙った鯛!プリプリトロトロ食感で最高でした!!

最初に海苔も乗せたら溶け出してしまい、少しずつ麺と一緒に食べたほうが良かった〜



和を感じる素晴らしいらーめんでした

ご馳走様でした』(K U 110さん)

「京AFURIらーめん 鯛の潮仕立て トッピング全部のせ」1,980円 出典:ジャッキー社長さん

『京AFURIらーめん鯛の潮仕立て トッピング全部のせ1,980円を注文。トッピングは芽葱、煮玉子、鯛の昆布〆の炙り、ばら海苔、酢橘です。

スープは鯛だけでなく金目鯛、鰆、帆立、小鯛等から採った出汁で魚介の旨味がたっぷりで美味しいです。AFURIのラーメンとは一味違っていて優しくも重層感のある味わいです。

ややウェーブの掛かった細麺は程よい茹で加減でスープと良く絡んで旨いです。

トッピングは何と言っても鯛の昆布〆炙りですかね!ラーメンでは食べた事は当然なく、スープと相性良く旨いです。



酢橘とばら海苔で味変しながら、最後まで美味しく頂きました』(ジャッキー社長さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO住所 : 東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座 11FTEL : 03-6264-5264

文:小田中雅子

