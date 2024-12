ついに関東進出!! 24時間ハイコスパで楽しめる北九州発のうどんチェーン（千葉・八千代緑が丘）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は待望の関東1号店をオープンさせた、福岡・北九州のソウルフード「資さんうどん」。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

資さんうどん八千代店(千葉・八千代緑が丘)

船橋市、八千代市、佐倉市などを結ぶ国道296号沿い。遠くからも見つけやすい大きな看板が目印

北九州で40年以上にわたり愛されているうどんチェーン店「資さんうどん」が、関東に進出。12月27日、記念すべき関東エリア1号店が千葉県八千代市にオープンします。

7月に東京・神田で実施した「資さんPOP-UPレストラン」や、9月の関東地域での「キッチンカープロモーション」でも大好評だった“資さんの味”を、広々とした常設店舗で楽しめます。

店内は木目調で統一され、明るくリラックスできる雰囲気。席は一人でサクッとランチにも最適なカウンター席、家族やグループでゆったり座れるボックス席など、全130席

「資さんうどん」は1976年に創業し、北九州市を中心に九州全7県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県の1府11県で72店舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店です。

看板商品の「肉ごぼ天うどん」をはじめとするうどんや「カツとじ丼」などの丼もの、名物「ぼた餅」など、100種以上の豊富なメニューをラインアップしていて、子どもから年配者まで幅広い客層に愛されているお店です。

また、うどん店にはめずらしい24時間・年中無休で、朝は朝定食、夜はおでん(1品120円〜)や、天ぷらなどのトッピングをつまみに“資飲み”を楽しむ客も多く、昼時だけではなく一日中、賑わいがあるのが「資さんうどん」の特徴の一つとなっています。

おでんをつまみに“資飲み”も

メインメニューのうどんは、鯖や昆布・椎茸などから丁寧にとった黄金の出汁が味の決め手。やや濃いめの味つけと、九州の甘い醤油を使用したほんのり甘さの残る風味が特長です。

また、厳選した「資さんうどん専用粉」のみを使い、製法からゆで方までこだわり抜いた特製うどんは、口あたりは柔らかくなめらか、中はもっちりシコシコ。出汁がよく絡み、しっかりと満足感を得られます。

看板メニューの「肉ごぼ天うどん」790円。無料でトッピングできる天かすやとろろ昆布を加えるとさらに出汁の旨みがアップ

豊富なメニューの中でも、不動の人気No.1は「肉ごぼ天うどん」。モチモチとした特製のうどんと、甘辛に味付けした牛肉とこだわりの出汁、サクサクに揚げたスティック状のごぼ天を旨みたっぷりな甘め出汁がバランスよくまとめていて、関東でも固定ファンが増えそうです。

「資さん選べるしあわせセット」1,030円〜(甘味なし990円)。北海道産小豆を使用して手作りしている名物甘味の「ぼた餅」も、甘さ控えめな味わいで絶品。お持ち帰り用も販売しており、地元北九州ではこれだけを買い求めにくる人もいるほど人気

メニュー選びに迷ってしまう人や、一度にあれこれ楽しみたい人におすすめなのが「資さんうどん」の人気メニューをちょうどいいミニサイズで楽しめる「資さん選べるしあわせセット」1,030円〜。ミニうどん(肉こぼ天うどんなど4種)、ミニ丼(カツとじ丼など4種)、甘味(ミニぼた餅やソフトクリームなど3種)をそれぞれ選んで組み合わせられます。さらにしっかりお腹を満たしたい人には、うどんまたは丼が普通サイズになる「満腹セット」1,220円〜も。

北九州発祥の「焼きうどん」790円や北九州名物の「かしわおにぎり」1個130円など、北九州のソウルフードも楽しめるバラエティ豊かなメニューがそろう

単なるうどん店にとどまらず、大衆食堂的な位置付けで日常的に通いたくなる魅力が詰まった「資さんうどん」。2025年2月24日には東京・両国にもオープンが決まっており、2025年には約20店舗の新規出店を予定しているのだとか。“北九州の資さんから全国の資さん”へ、今後ますます人気が拡大しそうな注目チェーンを、ぜひいち早く味わってみて。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆資さんうどん 八千代店住所 : 千葉県八千代市大和田新田1062-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:當間優子 写真:お店から

