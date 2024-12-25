ÃÏÊý¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ÏËÜÅö¤Ë°Â¤¤¤Î¤«? - FP¤¬ÃÏÊý¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È Âè156²ó °ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Ë25Ç¯´Ö½»¤ó¤À¤é¡¢¤½¤Î²È¤¬¤â¤é¤¨¤ë?!¡Ú°ñ¾ë¸©±îÅç·´¶Ä®ÊÔ¡Û
¡ÖÅÔ¿´¤Ç¤ÏÊª²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÃÏÊý¤ÏÊª²Á¤¬°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸³èÈñ¤¬ÅÔ¿´¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¤´Ö¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¶â¤Î°·¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔ¿´Éô¤ÈÃÏÊýÉô¤Ç¤Ï¡¢°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ï¢ºÜ¥³¥é¥à¡ÖÃÏÊý¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ÏËÜÅö¤Ë°Â¤¤¤Î¤«?¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¹âÏÉº´¿¥¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅìµþ¤ÈÃÏÊý¡¢Î¾Êý¤ÎÀ¸³è¤ò·Ð¸³¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¤Ëºß½»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¶õ¤²È¤¬Â¿¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ëÃÏ°è¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²È¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÈæ³ÓÅª¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤³¹¤Ç¤â¡¢±Ø¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆþµï¼ÔÊç½¸¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¡¹¸òÄÌ¤¬ÉÔÊØ¤ÊÃÏ°è¤Ë½»¤à¤È¤·¤Æ¤â¡¢½»¤à²È¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¡¢²È¤ò¼Ú¤ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ëè·î²ÈÄÂ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇäÇãÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìµ½þ(¥¿¥À)¤Ç½»Âð¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢TVÅù¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ñ¾ë¸©±îÅç·´¶Ä®¤Î¡Ö25Ç¯½»¤ßÂ³¤±¤¿¤éÌµ½þ¾ùÅÏ¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û¢£°ñ¾ë¸©±îÅç·´¶Ä®¡Ö25Ç¯½»¤ßÂ³¤±¤¿¤éÌµ½þ¾ùÅÏ! ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥Þ¥Ï¥í¥¿¥¦¥ó¶¡¡¤â¤é¤¨¤ë¸Í·ú½»Âð¡¡Âè3ÃÆ¡×
¢¨Ãí°Õ¡§2024Ç¯10·î¤Ë¡¢Æþµï¿½¹þ¤ß¤Î¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡ãÌµ½þ¾ùÅÏ¡ä
¿·ÃÛ¤Î¸Í·úÄÂÂß½»Âð¤Ë25Ç¯´Ö·ÑÂ³¤·¤Æ½»¤ó¤À¾ì¹ç¡¢ÅÚÃÏ¤È½»Âð¤òÌµ½þ(¥¿¥À)¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡û¡ãÂÐ¾Ý¼Ô¡ä
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤â¤·¤¯¤Ï¿·º§À¤ÂÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¡Ø½êÆÀ´ð½à¡Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿Í
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡§Æ±µï¼Ô¤Ë18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£
¿·º§À¤ÂÓ¡¡¡§º§°ùÆü¤«¤é¤ª¤ª¤à¤Í5Ç¯°ÊÆâ¤ÎÀ¤ÂÓ¡¢¤Þ¤¿¤Ïº§°ùÍ½Äê¤Ç¤¢¤ëÀ¤ÂÓ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£
¡Ø½êÆÀ´ð½à¡Ù
Æþµï¼Ô¤ª¤è¤ÓÆ±µï¼Ô¤Î½êÆÀ·î³Û¤ò¹ç»»¤·¤¿³Û¤¬158,000±ß°Ê¾å487,000±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢¹ç»»¤·¤¿³Û¤¬½êÆÀ´ð½à¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶Ä®Ìò¾ì¤ÎÃ´ÅöÁë¸ý¤ËÁêÃÌ²ÄÇ½¡£
¢¨Ä®³°¤«¤éÅ¾Æþ¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤Î¿Í¤¬Í¥Àè¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¡Ø½êÆÀ´ð½à¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼ýÆþ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö½êÆÀ¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡û¡ã½»Âð¤Î³µÍ×¡ä
¡¦´Ö¼è¤ê¡§3LDK
¡¦±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó100Ö(30ÄÚ)(ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó50ÄÚ)
¡¦Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡§2ÂæÊ¬
¡û¡ãÆþµï¤Î¾ò·ï¡ä
¡¦Åö½»Âð¤òÀ¸³è¤ÎËÜµò¤È¤·¡¢¼«¤éµï½»¤¹¤ë¿Í
¡¡¢¨²ÈÂ²Á´°÷¤Î½»Ì±É¼¤Î½»½ê¤òÅö½»Âð¤Ë°Ü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¨Åö½»Âð¤ò¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¦¶Ä®¤ËÄê½»¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¿Í
¡¦»ÔÄ®Â¼ÀÇ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í
¡¦Ä®Æâ²ñ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¤¹¤ë¿Í
¡¦Ä®¤Î¹Êó³èÆ°¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¿Í
¡¦Æþµï¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÆ±µï¼Ô¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄ°÷¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¿Í
¡û¡ãÄÂÎÁ¡ä
¡¦²ÈÄÂ¡§·î³Û84,000±ß
(°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·î³Û64,000±ß¤Ë¸º³Û)
¡¦Ãó¼ÖÎÁ¶â¡§Âæ¿ô¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º·î³Û3,300±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¡¦Éß¶â¡§84,000±ß(Îé¶â¡¢¶¦±×Èñ¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¢¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ¤Ï¥¼¥í)
¡¦ÊÝ¾Ú²ñ¼ÒÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤êÊÝ¾ÚÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡·ÀÌó»þ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¡§²ÈÄÂÁí³Û¡ß50%
(·×»»Îã¡§(84,000±ß¡Ü3,300±ß)¡ß50%¡á43,650±ß)
£±Ç¯¤´¤È¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¡§10,000±ß
¡¦Ä®Æâ²ñÈñ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡û¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦Åö½»Âð¤Ç¤Î¥Ú¥Ã¥È»ô°é¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¦½»Âð¤Î»ÅÍÍ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¦ÄÂÂß½»Âð¤ËÆþµïÃæ´ü´ÖÃæ¤Ï¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìµ½þ¾ùÅÏ¸å¤«¤é¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤Î½êÍ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¦²ÐºÒÊÝ¸±¤Ï¡¢·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶Ä®¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²Èºâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆþµï¼Ô¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦Åö½»Âð¤Î½¤Íý¤ä½¤Á¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡§¶Ä®(´ÉÍý²ñ¼Ò)¤Ç½¤Íý¤¹¤ë ¡£
¡¡¸Î°Õ¤äÉÔÎ¸¤Î»öÂÖ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡§¶Ä®¤ÈÆþµï¼Ô¤Ç¶¨µÄ¤Î¾å·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¦À©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¤³¤Á¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤Ï2022Ç¯12·î¡¢Âè2ÃÆ¤Ï2023Ç¯12·î¡¢Âè3ÃÆ¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¿½¹þ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²áµî3²ó·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤«Ãí»ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤¬Êë¤é¤¹¤¿¤á¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡¢¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤äÌ±ÇñÅù¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÏÉº´¿¥ ¤¿¤«¤ï¤·¤µ¤ª¤ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(CFP Ç§Äê¼Ô)¡¿1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¿DC¥×¥é¥ó¥Ê¡¼1µé¡£ »ñ³Ê¤Î³Ø¹»TAC¤Ë¤Æ¡¢FP¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¶µºà¤ÎºîÀ®¡¦¹»±Ü¡¢¹ÖµÁ¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµîÌäÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø½¬¼Ô¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤Î¡¢Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¶µºàºî¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢FPµ»Ç½¸¡Äê3µé¤«¤é1µé¤Þ¤Ç¤Î¶µºà¤Ê¤É¤ÎºîÀ®¡¦¹»±Ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤äÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¤Î¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ³Ê¤Î³Ø¹»TAC¹Ö»Õ¡Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë°ìÍ÷¡Ë¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤È»ñ¶â·×²è»Ù±çµ¡¹½ FP¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤ª¶â¤Î°·¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔ¿´Éô¤ÈÃÏÊýÉô¤Ç¤Ï¡¢°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ï¢ºÜ¥³¥é¥à¡ÖÃÏÊý¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ÏËÜÅö¤Ë°Â¤¤¤Î¤«?¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¹âÏÉº´¿¥¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅìµþ¤ÈÃÏÊý¡¢Î¾Êý¤ÎÀ¸³è¤ò·Ð¸³¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìµ½þ(¥¿¥À)¤Ç½»Âð¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢TVÅù¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ñ¾ë¸©±îÅç·´¶Ä®¤Î¡Ö25Ç¯½»¤ßÂ³¤±¤¿¤éÌµ½þ¾ùÅÏ¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û¢£°ñ¾ë¸©±îÅç·´¶Ä®¡Ö25Ç¯½»¤ßÂ³¤±¤¿¤éÌµ½þ¾ùÅÏ! ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥Þ¥Ï¥í¥¿¥¦¥ó¶¡¡¤â¤é¤¨¤ë¸Í·ú½»Âð¡¡Âè3ÃÆ¡×
¢¨Ãí°Õ¡§2024Ç¯10·î¤Ë¡¢Æþµï¿½¹þ¤ß¤Î¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡ãÌµ½þ¾ùÅÏ¡ä
¿·ÃÛ¤Î¸Í·úÄÂÂß½»Âð¤Ë25Ç¯´Ö·ÑÂ³¤·¤Æ½»¤ó¤À¾ì¹ç¡¢ÅÚÃÏ¤È½»Âð¤òÌµ½þ(¥¿¥À)¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡û¡ãÂÐ¾Ý¼Ô¡ä
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤â¤·¤¯¤Ï¿·º§À¤ÂÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¡Ø½êÆÀ´ð½à¡Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿Í
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡§Æ±µï¼Ô¤Ë18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£
¿·º§À¤ÂÓ¡¡¡§º§°ùÆü¤«¤é¤ª¤ª¤à¤Í5Ç¯°ÊÆâ¤ÎÀ¤ÂÓ¡¢¤Þ¤¿¤Ïº§°ùÍ½Äê¤Ç¤¢¤ëÀ¤ÂÓ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£
¡Ø½êÆÀ´ð½à¡Ù
Æþµï¼Ô¤ª¤è¤ÓÆ±µï¼Ô¤Î½êÆÀ·î³Û¤ò¹ç»»¤·¤¿³Û¤¬158,000±ß°Ê¾å487,000±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢¹ç»»¤·¤¿³Û¤¬½êÆÀ´ð½à¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶Ä®Ìò¾ì¤ÎÃ´ÅöÁë¸ý¤ËÁêÃÌ²ÄÇ½¡£
¢¨Ä®³°¤«¤éÅ¾Æþ¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤Î¿Í¤¬Í¥Àè¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¡Ø½êÆÀ´ð½à¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼ýÆþ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö½êÆÀ¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡û¡ã½»Âð¤Î³µÍ×¡ä
¡¦´Ö¼è¤ê¡§3LDK
¡¦±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó100Ö(30ÄÚ)(ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó50ÄÚ)
¡¦Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡§2ÂæÊ¬
¡û¡ãÆþµï¤Î¾ò·ï¡ä
¡¦Åö½»Âð¤òÀ¸³è¤ÎËÜµò¤È¤·¡¢¼«¤éµï½»¤¹¤ë¿Í
¡¡¢¨²ÈÂ²Á´°÷¤Î½»Ì±É¼¤Î½»½ê¤òÅö½»Âð¤Ë°Ü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¨Åö½»Âð¤ò¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¦¶Ä®¤ËÄê½»¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¿Í
¡¦»ÔÄ®Â¼ÀÇ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í
¡¦Ä®Æâ²ñ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¤¹¤ë¿Í
¡¦Ä®¤Î¹Êó³èÆ°¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¿Í
¡¦Æþµï¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÆ±µï¼Ô¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄ°÷¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¿Í
¡û¡ãÄÂÎÁ¡ä
¡¦²ÈÄÂ¡§·î³Û84,000±ß
(°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·î³Û64,000±ß¤Ë¸º³Û)
¡¦Ãó¼ÖÎÁ¶â¡§Âæ¿ô¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º·î³Û3,300±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¡¦Éß¶â¡§84,000±ß(Îé¶â¡¢¶¦±×Èñ¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¢¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ¤Ï¥¼¥í)
¡¦ÊÝ¾Ú²ñ¼ÒÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤êÊÝ¾ÚÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡·ÀÌó»þ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¡§²ÈÄÂÁí³Û¡ß50%
(·×»»Îã¡§(84,000±ß¡Ü3,300±ß)¡ß50%¡á43,650±ß)
£±Ç¯¤´¤È¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¡§10,000±ß
¡¦Ä®Æâ²ñÈñ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡û¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦Åö½»Âð¤Ç¤Î¥Ú¥Ã¥È»ô°é¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¦½»Âð¤Î»ÅÍÍ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¦ÄÂÂß½»Âð¤ËÆþµïÃæ´ü´ÖÃæ¤Ï¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìµ½þ¾ùÅÏ¸å¤«¤é¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤Î½êÍ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¦²ÐºÒÊÝ¸±¤Ï¡¢·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶Ä®¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²Èºâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆþµï¼Ô¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦Åö½»Âð¤Î½¤Íý¤ä½¤Á¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡§¶Ä®(´ÉÍý²ñ¼Ò)¤Ç½¤Íý¤¹¤ë ¡£
¡¡¸Î°Õ¤äÉÔÎ¸¤Î»öÂÖ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡§¶Ä®¤ÈÆþµï¼Ô¤Ç¶¨µÄ¤Î¾å·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¦À©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¤³¤Á¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤Ï2022Ç¯12·î¡¢Âè2ÃÆ¤Ï2023Ç¯12·î¡¢Âè3ÃÆ¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¿½¹þ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²áµî3²ó·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤«Ãí»ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤¬Êë¤é¤¹¤¿¤á¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡¢¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤äÌ±ÇñÅù¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÏÉº´¿¥ ¤¿¤«¤ï¤·¤µ¤ª¤ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(CFP Ç§Äê¼Ô)¡¿1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¿DC¥×¥é¥ó¥Ê¡¼1µé¡£ »ñ³Ê¤Î³Ø¹»TAC¤Ë¤Æ¡¢FP¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¶µºà¤ÎºîÀ®¡¦¹»±Ü¡¢¹ÖµÁ¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµîÌäÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø½¬¼Ô¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤Î¡¢Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¶µºàºî¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢FPµ»Ç½¸¡Äê3µé¤«¤é1µé¤Þ¤Ç¤Î¶µºà¤Ê¤É¤ÎºîÀ®¡¦¹»±Ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤äÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¤Î¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ³Ê¤Î³Ø¹»TAC¹Ö»Õ¡Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë°ìÍ÷¡Ë¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤È»ñ¶â·×²è»Ù±çµ¡¹½ FP¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é