REGZAとHisenseの競争激化！ 今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10 2024/12/25
「BCNランキング」2024年12月9日〜15日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
2位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
3位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
4位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
5位 BRAVIA 7
K-55XR70（ソニー）
6位 BRAVIA
XRJ-55X90L（ソニー）
7位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
8位 AQUOS 4K
4T-C50FL1（シャープ）
9位 REGZA
50Z570L（TVS REGZA）
10位 REGZA
65Z570L（TVS REGZA）
43M550M
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
2位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
3位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
4位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
5位 BRAVIA 7
6位 BRAVIA
XRJ-55X90L（ソニー）
7位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
8位 AQUOS 4K
4T-C50FL1（シャープ）
9位 REGZA
50Z570L（TVS REGZA）
10位 REGZA
65Z570L（TVS REGZA）
43M550M
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。