£²£°£²£´Ç¯¡Ö¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¥È¥Ã¥×£±£°¡×ÆüËÜÀª¤Ï»°ãø·°¤é£¶¿ÍÁª½Ð¤â´Ú¹ñ¤¬¥È¥Ã¥×£³¤òÆÈÀê
¡¡³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£ä£á£é£ì£ù£ó£ð£ï£ò£ô£ó¡×¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥È¥Ã¥×£²£´¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö£±Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤¬ÅÁÅý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î´·½¬¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿µ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È£²£´¤ÎÃæ¤ËÆüËÜÁª¼ê¤Ï£±£²¿Í¡¢Á´°÷¤¬²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¥È¥Ã¥×£±£°¤Ë¤Ï£¶¿Í¡£ºÇ¹â½ç°Ì¤ÏÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤Î£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£¡Êºòµ¨¤Î¡Ë£²·îÃæ½Ü¤ËÉé½ý¤·¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ä¤ê¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢£±£±°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤¬£µ°Ì¡¢£Ä£Æ°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¤¬£¶°Ì¡¢Æ±£Í£ÆÆ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤¬£·°Ì¡¢Æ±£Í£Æ¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï£¸°Ì¡¢Æ±£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤Ï£±£°°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×£³¤Ï´Ú¹ñÀª¤¬ÆÈÀê¡££±°Ì¤ÏÆ±¹ñÂåÉ½£Æ£×Â¹¶½Ì±¡Ê¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡Ë¤Ç¡ÖÂ¹¤Ï´Ú¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤Î¿¿¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡£¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÇÊÂ³°¤ì¤¿°ì´ÓÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡££²°Ì¤ÏÆ±£Ä£Æ¶â玟ºÈ¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¡¢£³°Ì¤Ïº£µ¨¹¥Ä´¤ÎÆ±£Í£ÆÍû¹¯¿Î¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£