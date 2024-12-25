ÇµÌÚºä46Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢3rd¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ÖÇú¾Ð¡×¡¡½©¸µ¹¯»á¤â¤½¤Î¡È¥»¥ó¥¹¡É¤ËÌ¥ÎÏ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¡Ê24¡Ë3rd¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¥è¡¼¥À¡Ù¡Ê2025Ç¯2·î12ÆüÈ¯Çä¡¡¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ë·èÄê¤·¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦½©¸µ¹¯»á¤ÎÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÍ¿ÅÄÍ´´õ3rd¼Ì¿¿½¸¡¡¥«¥Ð¡¼Á´4¼ï°ìµó¸ø³«
¡¡Í¿ÅÄ¤¬¡ÖÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄ©¤ó¤ÀËÜºî¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Æ¸¿´¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ä¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ÎÎ¾Êý¤¬¼ýÏ¿¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°ºî¤¬¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÍ¿ÅÄ¤Î¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤¿¡Ø¥è¡¼¥À¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¿ÅÄ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¸õÊä¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤Ë¡Ø¥è¡¼¥À¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤ÆÇú¾Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¹½ÌÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤ÎÇú¾Ð¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤â¤¤Ã¤È»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÁÛÁü¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó»ä¤é¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÂÓ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â½©¸µÀèÀ¸¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡½©¸µ¹¯»á¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¹Í¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äó½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢Í¿ÅÄÍ´´õ¤¬¡Ø¥è¡¼¥À¡Ù¤òÁª¤Ö¤È¤Ï¤Ê¤¢¡£¤½¤ó¤Ê¥»¥ó¥¹¤ÎÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°î¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÍ¿ÅÄÍ´´õ3rd¼Ì¿¿½¸¡¡¥«¥Ð¡¼Á´4¼ï°ìµó¸ø³«
¡¡Í¿ÅÄ¤¬¡ÖÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄ©¤ó¤ÀËÜºî¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Æ¸¿´¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ä¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ÎÎ¾Êý¤¬¼ýÏ¿¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°ºî¤¬¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÍ¿ÅÄ¤Î¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½©¸µ¹¯»á¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¹Í¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äó½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢Í¿ÅÄÍ´´õ¤¬¡Ø¥è¡¼¥À¡Ù¤òÁª¤Ö¤È¤Ï¤Ê¤¢¡£¤½¤ó¤Ê¥»¥ó¥¹¤ÎÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°î¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£