【DREDGE】12月25日 Epic Games無料公開

Epic Gamesは、12月25日限定でPC用アドベンチャー「DREDGE」を無料で提供している。

「DREDGE」はシングルプレイヤーのハック&スラッシュ系アドベンチャー。深海の生物が息づく不思議な島々を舞台に、漁船をアップグレードしながら100を超える種類の魚を捕り、素材を売り買いして島々の秘密に近づいていく。

釣りや漁網の他、カニかごを使った捕獲やクレーンを使ったサルベージも可能。様々なパーツを漁船に取り付け、一風変わった魚も捕まえられるようになる。

倉庫管理型ゲームの側面もある

様々な海域で釣りをする

サルベージも可能

奇妙なNPCとの会話

DREDGE (C) Black Salt Games Limited, published under licence by Team17 Digital Limited.