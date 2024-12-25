県は年末年始の期間中、開院している医療機関が限られるとして、夜間に救急車を呼ぶかどうかなど迷ったときは電話相談や救急アプリなどの活用を呼び掛けています。



県のまとめによりますと年末年始期間、（１２月２８日から１月５日）診療を行う休日夜間急患診療所は、以下の１２診療所ということです。



＜下越エリア＞

・村上市急患診療所

・新発田地区救急診療所

・中条地区休日診療所



＜新潟エリア＞

・新潟市急患診療センター

・西蒲原地区休日夜間急患センター





＜県央エリア＞・県央医師会応急診療所＜中越エリア＞・長岡休日・夜間急患診療所・柏崎休日・夜間急患センター＜魚沼エリア＞・魚沼市休日救急診療室・十日町地域休日一次救急 診療センター＜上越エリア＞・上越休日・夜間診療所＜ 佐渡エリア＞・ 佐渡市休日急患センターこのほか県内６か所の休日・急患に対応する歯科診療所が開院するということです。夜間に救急車を呼ぶかどうか迷ったときは、２４時間受付の電話相談やアプリも利用してほしいとしています。【電話相談】・１５歳以上の場合 ＃７１１９（または０２５－２８４－７１１９）・１５歳未満の場合 ＃８０００（または０２５－２８８－２５２５）【ＡＩ救急相談アプリ】急な病気やケガの際、ＬＩＮＥで救急相談を受け付けています。（利用する場合は、「ＡＩ救急相談アプリ」をＬＩＮＥ友だち追加）近年、軽い症状でも休日や夜間に病院の救急外来受診者が増加傾向にあり混雑することから、電話相談などの活用で救急医療体制の維持に協力してほしいとしています。