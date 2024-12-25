¡Ö»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¡×U17ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¡¦À¶Æ£Í¥°áàÀ¤³¦¤ÎÀïÍ§áÉÍ¾¾³«À¿´Û¡¦¸åÆ£²»±©¤ÎÊ¬¤âÌö¿ÊÀÀ¤¦¡Ú¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Àº²Ú½÷»Ò89¡½66ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡Ê25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àº²Ú½÷»Ò¤¬ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤ò89¡½66¡Ê22¡½11¡¢22¡½19¡¢23¡½14¡¢22¡½22¡Ë¤Ç²¼¤·¤Æ5Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î8¶¯¤Ë¿Ê½Ð¡£U17½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤·¤¿Àº²Ú½÷»Ò¤ÎÀ¶Æ£Í¥°á¡¢Æ±ÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÇÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Î¸åÆ£²»±©¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿°ìÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¹¶¼é¤ÇÊ³Æ®¤ò¼¨¤·¤¿¼ç¾¤âÌ³¤á¤ëÀ¶Æ£¡£13ÆÀÅÀ¤Î¤Û¤«¡¢»î¹çÅÓÃæ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸åÆ£¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤âÃ´¤Ã¤¿¡£¡Ö¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤¯ÂÎ¤ò°¸¤Æ¤Æ¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¡£1¡¢2²óÀï¤Ç30ÅÀ°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢»î¹ç½øÈ×¤ËÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤¿À¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤òºÇ½ªÅª¤Ë25ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤»¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸åÆ£¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï²áµî24ÅÙÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡£À¶Æ£¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¤ÎºÇ¹â¤¬¥Ù¥¹¥È8¡£¥Ù¥¹¥È4¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤ÇÊÉ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤â¤¤¤¤¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£