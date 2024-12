【週刊少年サンデー 2025年4・5合併号】12月25日 発売価格:380円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年4・5合併号」を本日12月25日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙はTravis Japanの七五三掛龍也さん、吉澤閑也さん、松倉海斗さん、松田元太さんが、連載30周年を迎える「名探偵コナン」とコラボしたグラビア。巻頭カラーはコミックス第1巻が発売したばかりの「百瀬アキラの恋愛破綻中。」、「廻天のアルバス」、「尾守つみきと奇日常。」、「ロッカロック」、「シテの花 -能楽師・葉賀琥太朗の咲き方-」などがセンターカラーで掲載されている。

