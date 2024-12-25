「週刊少年サンデー 2025年4・5合併号」本日発売。表紙はTravis Japanのコナンコラボ
【週刊少年サンデー 2025年4・5合併号】
12月25日 発売
価格：380円
12月25日 発売
価格：380円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年4・5合併号」を本日12月25日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙はTravis Japanの七五三掛龍也さん、吉澤閑也さん、松倉海斗さん、松田元太さんが、連載30周年を迎える「名探偵コナン」とコラボしたグラビア。巻頭カラーはコミックス第1巻が発売したばかりの「百瀬アキラの恋愛破綻中。」、「廻天のアルバス」、「尾守つみきと奇日常。」、「ロッカロック」、「シテの花 -能楽師・葉賀琥太朗の咲き方-」などがセンターカラーで掲載されている。
少年サンデー4・5合併号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) December 24, 2024
・表紙＆巻頭コラボグラビア&両面厚紙シートつき!![Travis Japan #七五三掛龍也 さん #吉澤閑也 さん #松倉海斗 さん #松田元太 さん×コナン] #TravisJapan
・大人気御礼巻頭カラー![#百瀬アキラの初恋破綻中。]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/sHY73HeiSw
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