タカラトミーアーツから、“パン”をモチーフにデザインしたぬいぐるみの新シリーズ、「Character Bakery『Nuiパン』」がデビュー!

シリーズ第1弾として「ディズニー&ピクサーキャラクター」全22種がラインナップされます☆

タカラトミーアーツ『ディズニーキャラクター Nuiパン/ピクサーキャラクター Nuiパン』シリーズ

発売予定日:2025年2月15日(土)

対象年齢:6歳以上

販売店舗:全国の玩具、雑貨取扱いの専門店、量販店、WEBショップほか

“大好きなキャラクターたちをモチーフにしたらどんな素敵なパンができるかな”という着想からタカラトミーアーツが立ち上げたシリーズ企画「Character Bakery『Nuiパン』」

様々なキャラクターをパンとしてデザインし、それをそのままぬいぐるみにした“パンのぬいぐるみ”は、パンのリアルさを追求したデザインと、複数の素材を使用して質感の違いを再現し見た目と触感にこだわった点が特長です。

シリーズ第1弾は「ディズニーキャラクター」「ピクサーキャラクター」の人気者たちがパンやスイーツになって登場。

ラインナップは『ぬいぐるみS』『チェーンストラップマスコット』の2ラインで、それぞれ「ディズニーキャラクター」から8種、「ピクサーキャラクター」から3種の、11キャラクター全22種で展開されます。

キャラクターごとに様々なパンをセレクトし、それぞれの特徴を生かしたデザインが描き起こされたぬいぐるみシリーズ。

それぞれのぬいぐるみを触ると、パンらしいふわっとした柔らかさや、クッキー部分の硬さなどパンの種類による質感の違いを感じることができ、見た目だけでなく触り心地も楽しめる仕上がりがポイントです。

またぬいぐるみとともに『Nuiパン』描き起こしイラストを使用した雑貨グッズも展開。

『オリジナル缶バッジ』『ステッカー3種セット』『3連アクリルキーホルダー』の3ラインで、一緒に『Nuiパン』の世界観を楽しめるグッズとなっています。

『ディズニーキャラクター Nuiパン ぬいぐるみS/ピクサーキャラクター Nuiパン ぬいぐるみS』シリーズ

価格:2,200円〜2,640円(税込)

サイズ:W70〜155×H70〜190×D55〜205mm

内容:シリーズ11種(ディズニーキャラクター 8種、ピクサーキャラクター3種)

ぬいぐるみとしてのかわいらしさとパンのリアルさを追求したぬいぐるみ「Character Bakery『Nuiパン』」

パンのリアルさを表現するため、パンの焼き色や焦げ目などの風合いをプリントで表現し、さらに布の合わせ目も焦げ具合が自然に見えるように工夫が施されています。

『ディズニーキャラクター Nuiパン ぬいぐるみS』キャラクターパン(すわり)ミッキーマウス/(すわり)ミニーマウス/(おねんね)プー

ラインナップ・価格:左から)

・キャラクターパン(すわり)ミッキーマウス 2,640円(税込)

・キャラクターパン(すわり)ミニーマウス 2,640円(税込)

・キャラクターパン(おねんね)プー 2,640円(税込)

オーブンで焼きあがった質感の再現にこだわった「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「プー」のNuiパン。

耳や鼻にあたる部分の焼き色を変えるなど、あえて焼きムラのある風合いを出すとともに、もちもちとした布地を使用することで、“ついついつまみたくなる” 本物のパンのような仕上がりになっています。

『ディズニーキャラクター Nuiパン ぬいぐるみS』マリトッツォ ベイマックス/コロネ ドナルドダック/コロネ デイジーダック

ラインナップ・価格:左から)

・マリトッツォ ベイマックス 2,200円(税込)

・コロネ ドナルドダック 2,420円(税込)

・コロネ デイジーダック 2,420円(税込)

たっぷりのクリームにレイアウトされたハート型のイチゴがアクセントになった、マリトッツォをモチーフにした「ベイマックス」が登場。

こんがり焼きあがったコロネからお顔を出す「ドナルドダック」と「デイジーダック」にも注目です☆

『ディズニーキャラクター Nuiパン ぬいぐるみS』サンドウィッチ プー/サンドウィッチ ピグレット

価格:各2,420円(税込)

ラインナップ:左から)サンドウィッチ プー/サンドウィッチ ピグレット

サンドウィッチになった「くまのプーさん」と「ピグレット」には、パンの部分に焦げ目をデザイン。

サンドウィッチに挟まれた具材部分は複数の異なる布地を用いることで食材の見た目、触り心地が再現されています。

『ピクサーキャラクター Nuiパン ぬいぐるみS』マフィン エイリアン/マフィン ロッツォ/メロンパン クラッシュ

価格:各2,420円(税込)

ラインナップ:左から)マフィン エイリアン/マフィン ロッツォ/メロンパン クラッシュ

耳の部分がクリームを挟んだクッキーをイメージした、マフィンがモチーフがかわいい「トイ・ストーリー」の「ロッツオ」と「エイリアン」

『ファインディング・ニモ』に登場する150歳の現役サーファー「クラッシュ」のぬいぐるみも展開されます。

「ロッツオ」と「エイリアン」は、クッキーとクリーム部分に異なるフェルト生地を用いて重ね、硬さも見た目もリアルさを追求。

また、マフィンカップも布をカップ形状に成型したこだわり仕様となっています。

『ディズニーキャラクター Nuiパン チェーンストラップマスコット/ピクサーキャラクター Nuiパン チェーンストラップマスコット』シリーズ

価格:1,760円〜2,200円(税込)

サイズ:W65〜100×H130〜185×D55〜120mm

内容:シリーズ11種(ディズニーキャラクター 8種、ピクサーキャラクター3種)

「Nuiパン」ブランドのチャームが付いたディズニーキャラクター 8種、ピクサーキャラクター3種で展開されるマスコット。

バッグやリュックに付けて一緒におでかけできるチェーンストラップつきです。

『ディズニーキャラクター Nuiパン チェーンストラップマスコット』キャラクターパン(すわり)ミッキーマウス/(すわり)ミニーマウス/(おねんね)プー

ラインナップ・価格:左から)

・キャラクターパン(すわり)ミッキーマウス 2,200円(税込)

・キャラクターパン(すわり)ミニーマウス 2,200円(税込)

・キャラクターパン(おねんね)プー 1,980円(税込)

お座りしながら首をかしげるポーズがかわいい「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のマスコット。

「くまのプーさん」は手足を広げたおねんねポーズで展開されます。

『ディズニーキャラクター Nuiパン チェーンストラップマスコット』マリトッツォ ベイマックス/コロネ ドナルドダック/コロネ デイジーダック

ラインナップ・価格:左から)

・マリトッツォ ベイマックス 1,760円(税込)

・コロネ ドナルドダック 1,980円(税込)

・コロネ デイジーダック 1,980円(税込)

真っ白なボディにイチゴカラーがマッチした、マリトッツォ形「ベイマックス」

コロネの形をした「ドナルドダック」と「デイジーダック」の背中にはカラースプレーがふりかけられています。

『ディズニーキャラクター Nuiパン チェーンストラップマスコット』サンドウィッチ プー/サンドウィッチ ピグレット

価格:各1,980円(税込)

ラインナップ:左から)サンドウィッチ プー/サンドウィッチ ピグレット

「くまのプーさん」と「ピグレット」のお顔をモチーフにしたマスコット。

こんがり焼きあがったほっぺやぽっかり開いたお口がポイントです。

『ピクサーキャラクター Nuiパン チェーンストラップマスコット』マフィン エイリアン/マフィン ロッツォ/メロンパン クラッシュ

ラインナップ・価格:左から)

・マフィン エイリアン 1,760円(税込)

・マフィン ロッツォ 1,760円(税込)

・メロンパン クラッシュ 1,980円(税込)

カップに入ったマフィンをイメージした「エイリアン」と「ロッツォ」

こんがりと焼きあげられた「クラッシュ」の甲羅も注目ポイントです。

ディズニー&ピクサーキャラクター Nuiパン オリジナル缶バッジ

価格:1個 495円(税込)※ブラインドパッケージ

サイズ:W44×H44mm

内容:全10種(キャラクターパン(すわり)ミッキーマウス、キャラクターパン(すわり)ミニーマウス、キャラクターパン(おねんね)プー、コロネ ドナルドダック&デイジーダック、サンドウィッチ プー、サンドウィッチ ピグレット、メロンパン クラッシュ、マフィン ロッツォ、マフィン エイリアン)

こんがりふっくらとしたアートで仕上げられた、ラウンドタイプの缶バッジ。

全10種類からいずれか1つが封入されるブラインド仕様になっています。

『ディズニーキャラクター Nuiパン ステッカー3種セット』 2種/『ピクサーキャラクター Nuiパン ステッカー3種セット』

価格:各880円(税込)

サイズ:最大サイズW55×H70mm

内容:1セット3種入り(「キャラクターパン(すわり)ミッキーマウス、キャラクターパン(すわり)ミニーマウス、キャラクターパン(おねんね)プー」、「コロネ ドナルドダック、コロネ デイジーダック、マリトッツォ ベイマックス」、「メロンパン クラッシュ、マフィン ロッツォ、マフィン エイリアン」

ノートやクリアファイル、スマートフォンなどをかわいくデコレーションしてくれるステッカーが3枚セットで登場。

「ミッキーマウス&ミニーマウス&くまのプーさん」「ドナルドダック&デイジーダック&ベイマックス」「クラッシュ&マフィン ロッツォ&マフィン エイリアン」柄から選べます。

『ディズニーキャラクター Nuiパン 3連アクリルキーホルダー』

価格:各1,650円(税込)

サイズ:W85×H80×D3mm

内容:3種(キャラクターパン(すわり)、サンドウィッチ、コロネ )

「ミッキーマウス&ミニーマウス」「くまのプーさん&ピグレット」「ドナルドダック&デイジーダック」ペアと「Nuiパン」のロゴチャームがセットになったキーホルダー。

ファッションとのワンポイントアクセントにぴったりなディズニーグッズです。

“パンがぬいぐるみになったら…?”をコンセプトにした、パン好きのための“パン活”ぬいぐるみ。

2025年2月15日より販売が開始される、タカラトミーアーツ『ディズニーキャラクター Nuiパン/ピクサーキャラクター Nuiパン』シリーズの紹介でした☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H. Shepard.

© Disney/Pixar

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

