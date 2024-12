バレンタイン＆ホワイトデーにぴったりのギフトが揃う！BACON「スイーツアートの世界展 2025 in 名古屋」

BACONは、可愛いフェイクスイーツの合同写真展&物販展「スイーツアートの世界展 2025 in 名古屋」を、TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYAにて2025年1月25日(土)〜2月16日(日)に開催します。

BACON「スイーツアートの世界展 2025 in 名古屋」

開催日時: 2025年1月25日(土)〜2月16日(日)

平日11:00〜17:00、土日祝日11:00〜18:00

休館日 : 毎週月・火曜日(※2月11日(火・祝)は開館、12日(水)は振替休日)

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 43組

主催 : 株式会社BACON

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

BACONは、可愛いフェイクスイーツの合同写真展&物販展「スイーツアートの世界展 2025 in 名古屋」を、TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYAにて2025年1月25日(土)〜2月16日(日)に開催。

精緻で可愛らしいスイーツアートの世界を繰り広げ、新作の展示や販売、豪華な作品が一堂に集まり、夢のようなスイーツの世界を楽しめます。

■一期一会の美味しい出会いをプレゼント!バレンタイン&ホワイトデーにぴったりのギフトが揃う、精緻で可愛いフェイクスイーツの世界へ!

XやInstagramなどSNSでフェイクスイーツ作品を公開するクリエイター43組が大集結!なかでも注目は、Instagramでフォロワー数が1.8万人を超える「nominn(@nominn_nh)」や、もちもちとした愛らしい作品で人気の「まいにちごまふぅ(@gomahu5858)」が200点以上の作品を展示するほか、「harapeko(@harapeko.made)」の、いちご、ケーキ、チョコレートをテーマにした豪華な新作3段ケーキも登場します!

気になる物販は、初出展となる「bread and butter(@breadandbutter_miniature)」が、アニマルぜんざいなどアニマル×和菓子作品を新作で販売。

また、ふんわり可愛いデザインが特徴の「hearty(@hearty.handmade.sweets)」や「peruru(@peruru257)」など、新規作家11名含む43名のクリエイターが魅力あふれるスイーツ作品を展示&販売します。

さらに、会場内では可愛すぎるスイーツグッズが当たると評判の「プリマトルテ -クレイ洋菓子店-(@primatorte)」特製のガチャガチャがさらにバージョンアップして登場します。

■甘いアートの最新作!!来場者特典を限定プレゼント!!

キービジュアルにも使用された特製オリジナルポストカードを、先着数量限定でプレゼント!甘い香りが漂う素敵なデザインを楽しめます。

※配布はなくなり次第終了となります。

■バレンタインデーにもおすすめ!?リアルでかわいいスイーツアートの限定グッズが続々登場!!

<chotto>

・チョパンの苺タルトケーキキーホルダー 2,200円

<nominn>

・スイーツキーリング 3,850円

<プリマトルテ -クレイ洋菓子店->

・マカロンのオブジェ 価格未定

・レアくまさん 価格未定

<Nico>

・ショートケーキと紅茶の耳飾り 5,390円

<hearty>

・苺のレアチーズケーキ&コーヒーカップのキーホルダー 1,200円

<BALMA>

・デニッシュのブローチ 各950円

<Runasweets.>

・デコレーションパンケーキ 価格未定

<bread and butter>

・ミニチュアアニマルぜんざい 2,200円

<Peruru>

・にじいろケーキ キーホルダー 価格未定

<sweet●time> ※「●」は正しくは「白抜きハート」です

・にゃんシューキーホルダー 3,300円

<Mian.invitation>

・ダブルフルーツアイスバッグチャーム 2,600円

<maamuu_sweets>

・野ウサギと苺のハートムース 価格未定

<1468 いちしろや>

・メイクパレット風クッキー・キーホルダー&チョコルージュ・チャームセット 3,300円

※上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post バレンタイン&ホワイトデーにぴったりのギフトが揃う!BACON「スイーツアートの世界展 2025 in 名古屋」 appeared first on Dtimes.