紅白初登場のB′z、1998年の年間売上“史上最高”記録も 「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」ほか主な記録【オリコン】
大みそか恒例の『第75回NHK紅白歌合戦』に、2人組ロックバンド・B'zが初出場することが25日、NHKから発表された。同局で放送中の連続テレビ小説 『おむすび』主題歌「イルミネーション」を披露する。
【一覧】『第75回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目
■B’z に関する主な記録（オリコン調べ、2024年12月30日付現在）
【デジタル配信楽曲】
「イルミネーション」（2024年10月7日配信開始）
オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング最高1位（2024年10月21日付）
【シングル】
●「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」（1993年3月17日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位（1993年3月29日付〜同年4月19日付まで4週連続1位獲得）
累積売上枚数202.1万枚、シングルで自己最高を記録
●「太陽のKomachi Angel」（1990年6月13日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位（1990/6/25付）
累積売上枚数46.4万枚、自身初のオリコン週間シングルランキング1位を獲得
●オリコン年間ランキング 1998 アーティスト別セールス部門 トータルランキング1位
期間内売上は、オリコン史上最高金額の355.0億円
●シングル＋アルバム総売上枚数、8342.6万枚で歴代1位
【一覧】『第75回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目
■B’z に関する主な記録（オリコン調べ、2024年12月30日付現在）
【デジタル配信楽曲】
「イルミネーション」（2024年10月7日配信開始）
オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング最高1位（2024年10月21日付）
●「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」（1993年3月17日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位（1993年3月29日付〜同年4月19日付まで4週連続1位獲得）
累積売上枚数202.1万枚、シングルで自己最高を記録
●「太陽のKomachi Angel」（1990年6月13日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位（1990/6/25付）
累積売上枚数46.4万枚、自身初のオリコン週間シングルランキング1位を獲得
●オリコン年間ランキング 1998 アーティスト別セールス部門 トータルランキング1位
期間内売上は、オリコン史上最高金額の355.0億円
●シングル＋アルバム総売上枚数、8342.6万枚で歴代1位