¡Ö¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤ä¤¬¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥±¥ó¥«¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥³¡Ê21¡Ë¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥µ¥ó¥í¥¯³¹¤Ë¥¿¥à¥í¡¢¡È¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡É¤Ë¤â¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ò°°Àî¡¦½÷»Ò¹âÀ¸»¦³²¡Ó¡Ú2024 µ»öÁí¹ç 2°Ì¡Û
2024Ç¯ÅÙ¡Ê1·î～12·î¡Ë¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»öÁí¹ç¥Ù¥¹¥È10¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Âè2°Ì¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî¤Ç¤ª¤¤¿½÷»Ò¹âÀ¸»¦³²»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ëµ»ö¤À¤Ã¤¿¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯6·î16Æü¡Ë¡£ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¿Àµï¸Åß¬ÃÏ¶è¤Î¶¶¤Î¾å¤«¤é½÷»Ò¹â¹»À¸(17)¤òÀî¤ËÍî¤È¤·¤ÆÅ®»à¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Æ»·Ù¤Ë»¦¿Í¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÆâÅÄÍü¸êÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤È19ºÐ¤Î½÷A»Ò¡á¤È¤â¤Ë°°Àî»Ôºß½»¡¢Ìµ¿¦¡á¡£Æ±»Ô¿ï°ì¤ÎÈË²Ú³¹¡Ö3¡¦6³¹¡Ê¥µ¥ó¥í¥¯¥¬¥¤¡Ë¡×¤ÇÃç´Ö¤È¤Ä¤ë¤ó¤Ç¤ÏÌµµ°Æ»¤ÊÍ·¤Ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢ÊÒ¤ä¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥µ¥ó¥í¥¯³¹¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ°û¼ò¤ò³Ð¤¨¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ï¾¡¼ê¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤«¤éÆÍÁ³³¹Ãæ¤ÇË½¤ì½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¡È·ã¥ä¥Ð¡È¤Ê²£´é¤¬¼èºà¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ò²èÁüÂ¿¿ô¡Ó²Ã¹©¤Ê¤·¡ÄÆâÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁÇ¤Î¼Ì¿¿¡¢Ä©È¯¥Ýー¥º¤ò¤È¤ë¼Ì¿¿¡¢¶¦¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿19ºÐ¤Î£Á»Ò¤Î¶á±Æ¡¢£Á»Ò¤ÈÆâÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤â
»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Æü¤Ë¤â¥Ð¥¤¥È¤Ë
¡ÖA»Ò¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¤â¡¢Ê¿µ¤¤Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£³Î¤«ºÇ¶á¤Ï°°Àî±ØÁ°¤Îµï¼ò²°¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×
A»Ò¤È¤ÏÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤·¡¢Â³¤±¤¿¡£
¡ÖA»Ò¤¿¤Á¤¬»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï4·î19Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤ÈÊóÆ»¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢»ä¤ÎÍ§Ã£¤¬A»Ò¤ò¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤âA»Ò¤Ï¤Õ¤À¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âÅÓÃæ¤ÇÍ§Ã£¤Î¼Ö¤¬Â¾¤Î¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢·Ù»¡¤âÍè¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¸Î½èÍýÃæ¤â£Á»Ò¤ÏÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Æü¤Ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¿À·Ð¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Æ±µéÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A»Ò¤Ï¹â¹»¤ò2Ç¯¤ÇÃæÂà¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖA»Ò¤Ï¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤°¤ä¤á¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î»Ò¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈï³²ÌÑÁÛ¤Îµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ç¤¹¤ì°ã¤¦½÷¤Î»Ò¤Ë¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¥±¥ó¥«¤òÇä¤ë¤ß¤¿¤¤¤ËÍí¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏA»Ò¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤ÇÏÃ¤¬¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
A»Ò¤Ï¡¢#4¤Ç¡ÖÌ¼¤Ï¤º¤Ã¤È¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼èºà¤Ë¾Ú¸À¤·¤¿¼«¿È¤ÎÊì¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Ñー¥È¤Î2³¬¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1³¬¤Î¶õ¤²È¤Ë¾¡¼ê¤ËÆþ¤ê¤³¤ó¤ÇÍ§Ã£¤È¼òÀ¹¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂ¾¤Ë¤âÍ§Ã£¤ËÊñÃú¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£´é¤Ï²Ä°¦¤¤¤ó¤ÇÃË¤Î¿Í¤Ë¤Ï¥â¥Æ¤¿¤±¤É¡¢¥ä¥ó¥ーµ¤¼Á¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥³¤µ¤ó¤Èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
°ìÊý¡¢ÆâÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥³¤ò¼«Âð¤Ë¤è¤¯Çñ¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ç¯¾å¤Î½÷À¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¥ê¥³¤Á¤ã¤ó¤Ê¤é¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¤¦¤Á¤Ë¤â¤è¤¯Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¥µ¥ó¥í¥¯¤Î¥¥ã¥Ð¥ìー¤Ë¤Ä¤¤¤³¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥ê¥³¤Á¤ã¤ó¤â¾®5¤°¤é¤¤¤«¤é¤½¤ÎÊì¿Æ¤Ë¥µ¥ó¥í¥¯¤ËÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢Åö»þ¤«¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Å¹Æâ¤ÇÊì¿Æ¤ÏÌ¼¤òÃí°Õ¤»¤ºÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤À¤«¤é¤«¥ê¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤Îº¢¤«¤éÍ§Ã£¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹¥¤à¤È¹¥¤Þ¤¶¤ë¤È¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤«¤é¡ÈÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦¡É¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥ê¥³¡×¤Î´¶³Ð¤Ï¤½¤Îº¢¤«¤é¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÏÄ¤Ê´Ä¶²¼¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡Ö¥ê¥³¡×¤ÏÃæ¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³¹¤Ç¤¹¤ì°ã¤¦½÷¤Î»Ò¤ËÍí¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö³¹¤Ç¡Ø¤¢¤¤¤Ä²¿¸«¤Æ¤ä¤¬¤ó¤À¡Ù¤È¤«¸À¤¤½Ð¤·¤ÆÍí¤à¤ó¤À¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Ï¼å¤½¤¦¤ÊÉáÄÌ¤Ã¤Ý¤¤½÷¤Î»Ò¤Ð¤«¤ê¡£»ä¤â´Þ¤á¤ÆÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ë¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤á¤í¡Ù¤È´Ò¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤È¤«Âç¿Í¤Ë¤Ï·É¸ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»È¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¿¤À¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï1¿Í¤ÇÃý¤Ã¤Æ1¿Í¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢²ñÏÃ¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡£ÀâÌÀ¤·¤Å¤é¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤¯¤»µ¤¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥Á¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ç¤â¹â¹»¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈËèÄ«µ¯¤¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹â¹»¤òÂ´¶È¤Ç¤¤ë¡Ù¤ÈËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤Êー¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¤·¤«¤·¡Ö¥ê¥³¡×¤Ï¤³¤Îº¢¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤ª¼ò¤ä¥¿¥Ð¥³°Ê³°¤Î¡ÈÈó¹Ô¡É¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀµ³Î¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ü¤Ë¡ÈÌôÊª¡É¤Ç¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤â1¿Í¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥ê¥³¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤·¤À¤¤¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤À¤«¤éÈà½÷¤Ï¤¤¤Ä¤â1¿Í¤Ç°°Àî±Ø¶á¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¯¥é¥Ö¤âÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¿¼Ìë±Ä¶È¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò²¿ÅÙ¤«¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤«¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡Ù¤È¥Ý¥Ä¥ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Î¾¿Æ¤Ï¤Ê¤¼¥ê¥³¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡¡
¤½¤Î¤¦¤Á¡Ö¥ê¥³¡×¤Ï¶â·çµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¶â·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥ê¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥µ¥ó¥í¥¯¤Î¡È¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡É¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ¹¤ËÆþ¤ë¤À¤±¤Ç²¿Ëü±ß¤â¤È¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤È¥ê¥³¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¿Æ¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Êì¿Æ¤â¥¥ã¥Ð¥ìー¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤â¥ê¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤âÂ³¤«¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤À¤«¤éÃ¯¤«¤ËÍí¤ó¤Ç¤ª¶â¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö¥ê¥³¡×¤ò¤³¤Î½÷À¤¬ºÇ¸å¤Ë¸«¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î²Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ë¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æ¤Ë¥µ¥ó¥í¥¯º×¤ê¤Ç¥ê¥³¤Á¤ã¤ó¤¬²°Âæ¤ò¼êÅÁ¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ê¥³¤Á¤ã¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê¡Ø¥ê¥³¤Ê¤é¤ä¤ê¤«¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î¾¿Æ¤â¤Ê¤¼¥ê¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¡©¡Ä¡Ä¤¿¤Ö¤ó¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¶½Ì£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¤Ê¤ó¤È¤â¸åÌ£¤Î°¤¤»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«Twitter¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§
shueisha.online.news@gmail.com
Twitter
@shuon_news
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ