「信長の野望」、「モンスターファーム」などスマホ向けSLGタイトル「ウインターセール」が開催中
セール期間：12月24日～2025年1月5日
コーエーテクモゲームスは、iOS/Androidで配信中のSLGゲーム8タイトルを対象とした「ウインターセール」を2025年1月5日まで開催している。
セール対象タイトルはiOS/Android版「信長の野望･武将風雲録」、「信長の野望･烈風伝」、「三國志III」、「三國志Ⅴ」、「三國志VII」、「大航海時代IV」、「モンスターファーム」、「モンスターファーム2」の8タイトル。
セール期間中は「三國志IV」が通常価格より1,800円オフ、「信長の野望･烈風伝」が通常価格より1,400円オフ、「三國志III」」、「大航海時代IV」、「モンスターファーム」が通常価格より1,300円オフ、「モンスターファーム2」が通常価格より1,200円オフ、「三國志Ⅴ」、「信長の野望 武将風雲録」が通常価格より1,000円オフの特別価格で販売されている。
「ウインターセール」対象タイトル
「三國志III」
通常価格：2,600円
セール価格：1,300円 (50％オフ)
□「App Store」の「三國志III」ページ
□「Google Play」の「三國志III」ページ
「三國志Ⅴ」
通常価格：2,600円
セール価格：1,600円 (38％オフ)
□「App Store」の「三國志Ⅴ」ページ
□「Google Play」の「三國志Ⅴ」ページ
「三國志VII」
通常価格：3,600円
セール価格：1,800円 (50％オフ）
□「App Store」の「三國志VII」ページ
□「Google Play」の「三國志VII」ページ
「信長の野望･武将風雲録」
通常価格：2,600円
セール価格：1,600円 (38％オフ)
□「App Store」の「信長の野望･武将風雲録」ページ
□「Google Play」の「信長の野望･武将風雲録」ページ
「信長の野望･烈風伝」
通常価格：3,600円
セール価格：2,200円 (39％オフ)
□「App Store」の「信長の野望･烈風伝」ページ
□「Google Play」の「信長の野望･烈風伝」ページ
「大航海時代IV」
通常価格：2,600円
セール価格：1,300円 (50％オフ)
□「App Store」の「大航海時代IV」ページ
□「Google Play」の「大航海時代IV」ページ
「モンスターファーム」
通常価格：2,600円
セール価格：1,300円 (50％オフ)
□「App Store」の「モンスターファーム」ページ
□「Google Play」の「モンスターファーム」ページ
「モンスターファーム2」
通常価格：3,800円
セール価格：2,600円 (32％オフ)
□「App Store」の「モンスターファーム2」ページ
□「Google Play」の「モンスターファーム2」ページ
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