【コーエーテクモゲームス「ウインターセール」】セール期間:12月24日~2025年1月5日

コーエーテクモゲームスは、iOS/Androidで配信中のSLGゲーム8タイトルを対象とした「ウインターセール」を2025年1月5日まで開催している。

セール対象タイトルはiOS/Android版「信長の野望・武将風雲録」、「信長の野望・烈風伝」、「三國志III」、「三國志Ⅴ」、「三國志VII」、「大航海時代IV」、「モンスターファーム」、「モンスターファーム2」の8タイトル。

セール期間中は「三國志IV」が通常価格より1,800円オフ、「信長の野望・烈風伝」が通常価格より1,400円オフ、「三國志III」」、「大航海時代IV」、「モンスターファーム」が通常価格より1,300円オフ、「モンスターファーム2」が通常価格より1,200円オフ、「三國志Ⅴ」、「信長の野望 武将風雲録」が通常価格より1,000円オフの特別価格で販売されている。

「ウインターセール」対象タイトル

「三國志III」

通常価格:2,600円

セール価格:1,300円 (50%オフ)

□「App Store」の「三國志III」ページ

□「Google Play」の「三國志III」ページ

「三國志Ⅴ」

通常価格:2,600円

セール価格:1,600円 (38%オフ)

□「App Store」の「三國志Ⅴ」ページ

□「Google Play」の「三國志Ⅴ」ページ

「三國志VII」

通常価格:3,600円

セール価格:1,800円 (50%オフ)

□「App Store」の「三國志VII」ページ

□「Google Play」の「三國志VII」ページ

「信長の野望・武将風雲録」

通常価格:2,600円

セール価格:1,600円 (38%オフ)

□「App Store」の「信長の野望・武将風雲録」ページ

□「Google Play」の「信長の野望・武将風雲録」ページ

「信長の野望・烈風伝」

通常価格:3,600円

セール価格:2,200円 (39%オフ)

□「App Store」の「信長の野望・烈風伝」ページ

□「Google Play」の「信長の野望・烈風伝」ページ

「大航海時代IV」

通常価格:2,600円

セール価格:1,300円 (50%オフ)

□「App Store」の「大航海時代IV」ページ

□「Google Play」の「大航海時代IV」ページ

「モンスターファーム」

通常価格:2,600円

セール価格:1,300円 (50%オフ)

□「App Store」の「モンスターファーム」ページ

□「Google Play」の「モンスターファーム」ページ

「モンスターファーム2」

通常価格:3,800円

セール価格:2,600円 (32%オフ)

□「App Store」の「モンスターファーム2」ページ

□「Google Play」の「モンスターファーム2」ページ

(C)1992-2024 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C)1995-2024 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C)2000-2024 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C)1990-2024 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C)1999-2024 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C)1997-2024 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C)1999-2024コーエーテクモゲームス All rights reserved.