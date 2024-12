Á´18¤Î¥¹¥­¡¼¾ì¤Î¥ê¥Õ¥È·ôÉÕ¤­¡ªImmunüýAge ¡¿»Ö²ì¹â¸¶¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡ß¥¤¥ß¥å¥Ê¡¼¥¸¥å¥×¥é¥ó¡×

大里インターナショナルは、同社ブランド「Immun’Age」と志賀高原プリンスホテルによるコラボレーション、「ウェルビーイング×イミュナージュプラン」を開始

Immun’Age × 志賀高原プリンスホテル「ウェルビーイング×イミュナージュプラン」

志賀高原プリンスホテル 東館ゲレンデビューご宿泊

期間 : 2024年12月21日(土)〜2025年3月28日(金)チェックイン

特典 : Immun’Age Starter 1箱(4.5g×10包入り)

夕朝食+アペリティフまたはディジェスティフ(ワンドリンク+おつまみ)

志賀高原全18スキー場共通リフト券(2日券)

アーリーイン、レイトアウト*

*予約の状況によりお受けできない場合があります。

志賀高原スキー場 公式サイト: https://shigakogen-ski.or.jp

大里インターナショナルは、同社ブランド「Immun’Age」と志賀高原プリンスホテルによるコラボレーション、「ウェルビーイング×イミュナージュプラン」を開始しました。

標高1,500m以上に位置する志賀高原プリンスホテルは、志賀高原 焼額山スキー場に隣接し日本屈指の雪質を誇るスノーリゾートです。

「Immun’Age」は、パートナーシップとして15年目を迎え、同スキー場のスキーパトロールや圧雪隊の活躍もサポートしています。

また、志賀高原 焼額山スキー場は「Yakepow」と評される通り、本州にて極上なパウダースノーを楽しめる国内外に人気なエリアです。

根強いリピーターも多く、80年代のスキーブームを語るには欠かせない名作邦画の舞台です。

1日3組限定「ウェルビーイング×イミュナージュプラン」は、カラダづくりをサポートするImmun’Ageとウィンタースポーツを心ゆくまで楽しめます。

優雅な時を楽しむゲレンデビューを望むお部屋にてステイ。

大きな窓が印象的な白銀の世界に囲まれたダイニングルームでのお食事とアペリティフまたはディジェスティフ(ワンドリンク+おつまみ)、志賀高原プリンスホテル・焼額山スキー場をはじめ志賀高原の全18ものスキー場を利用できる共通リフト券(2日券)、Immun’Age Starter 1箱(4.5g×10包入り)のついた魅力的な内容となっています。

「ウェルネス&アクティブ」なリゾート体験を通じて「人生最高の一本を」という想いをカタチにしたコラボレーション。

温かい色味が心地よい志賀高原プリンスホテル東館客室

白銀の世界を眺めながらのお食事

■Immun’Age(イミュナージュ)×スポーツ

Immun’Ageは、遺伝子組換えでないハワイ産のパパイヤを原料に、独自の発酵技術によりつくられた顆粒状の食品です。

30年以上にわたり大学・研究機関とのさまざまな研究が行われ、これまで50報以上の論文が発表されています。

詳細はこちら: https://www.fpp-japan.com

ウィンタースポーツにImmun’Age

このImmun’Ageは、国際的アンチ・ドーピング認証プログラム「インフォームド・スポーツ」を取得しているため、世界のトップアスリートにも安心して活用されており、名古屋市立大学整形外科とスポーツ選手に向けた共同研究も計画中です。

また、 20年にわたりImmun’Ageは英国Aston Martin Racingのオフィシャルパートナーを務めており、レーシングドライバーとの実証研究も行われています。

