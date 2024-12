美容医療と芸術を融合！さかえクリニック「The Davinci Art Project」

さかえクリニックは、2024年12月25日(水)より、日本発の次世代アート普及を目指す「The Davinci Art Project」を正式に開始します。

さかえクリニックは、2024年12月25日(水)より、日本発の次世代アート普及を目指す「The Davinci Art Project」を正式に開始。

■プロジェクト概要

「美容外科医は究極のアーティスト」というコンセプトのもと、美容外科医かつ自律神経の研究者であるNobu Suetakeが、レオナルド・ダ・ヴィンチの現代への甦りを実現するべく、新たな表現に挑戦します。

■展開内容

1. Nobu Suetakeのアート創作

美容外科医・医学博士であるNobu Suetakeは、最新のレーザーテクノロジーと順天堂大学医学部での自律神経(人間のソフトウェア)研究者としての知識を融合させ、次世代のアート作品を創出しています。

作品は、宝石、隕石、化石、ローマングラスや時計のパーツ、電子部品、iPhoneロジックボードなど希少価値の高い素材を使用し、新しい技法で作られています。

2. ヒューマンテクノ株式会社の設立

2023年6月にNobu Suetakeはアートをヘルスケアに活かすべくヒューマンテクノ株式会社を設立し、迷走神経を活性化させるデバイスやソフトウェアの開発など、最先端のヘルスケア研究にも従事し、医学と工学を融合させた新しい癒しのデバイスの開発を進めています。

3. 新技法による作品創出

「人類」「宇宙」「曼荼羅」をテーマに、レオナルド・ダ・ヴィンチの多才さに触発されたNobu Suetakeは、美容外科医としての感性を活かし、新技法によるアート作品を創出。

特許取得した3Dレジンリタッチ法や最先端レーザーを用いて、宇宙や抽象的な美の表現に挑戦しています。

4. 多彩な表現方法

アート作品は、宝石・化石・隕石・ローマングラス・電子部品・時計のパーツなど多種多様な素材を用いており、ミクストメディア、オブジェ、動画アートなど多彩な表現方法が特徴です。

特に、新技法3Dレジンリタッチ法を用いた作品や、サイボーグスカル、螺鈿スカルなどの頭蓋骨モデル、宇宙をテーマにした、かつてない美しい動画アートが注目されています。

