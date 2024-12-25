¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º£Ã¡ÛÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤ÎÃíÌÜ¤ÏÉÍÅÄ°¡Íýº»¡ÖºòÇ¯Âç²ñ£Ö¤«¤éÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤Æ¤Ê¤¢¤Ë¡©¡½¡½¡££²£¸Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±£³²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é½÷»Ò¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥µ¡¼£±£²¿Í¤Ë¤è¤ëÄº¾å·èÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¡©¡©¡©¡×¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ¡Î±¸÷ÈÁÀèÀ¸¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½é¿´¼Ô¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥é¥ó¥É¡×¥Ë¥·¥À¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡º£²ó¤Ï³÷·´¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¤¦¤«¤¬¤ª¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡¤Þ¤º¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¤Ïº£²ó¡¢½é¤á¤Æ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤ËÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤Æ²¿¤Î¤³¤È¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡¤¹¤´¡Á¤¤¡£½é¤á¤ÆÍè¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¬¤±¤Æ¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤±¤É¤Í¡£
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡á½÷»Ò¡£Ìó£²£·£°¿Í¤¤¤ë½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì£±£²¿Í¤¬½Ð¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡£²£·£°¿Í¤ÎÃæ¤Ç£±£²¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÇÜÎ¨Åª¤Ë¤À¤¤¤Ö¸·¤·¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡¤Ï¤¤¡£¾Þ¶â¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±³èÌö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê£±Ç¯´Ö¡¢³èÌö¤·¤¿½÷»Ò¤¬½¸¤Þ¤ëºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡Àï¤ÏÂç¤ß¤½¤«¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢³÷·´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ê¥¤¥¿¡¼¡£Âç²ñ»Ë¾å½é¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Þ¥¸¤Î¥Þ¥¸¤Î£²£°£²£´Ç¯¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¤À¤È²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌë¤À¤È³°¤¬°Å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡¤Á¤ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤½¤ìÌë¤ÎÀâÌÀ¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡£¥ì¡¼¥¹¤ÎÍÍø¡¢ÉÔÍø¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡¤¢¤¡¡Á¡£¤Þ¤¢¡¢Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÅÐÏ¿ÈÖ¹æ£´£²£³£¸¡¢·²ÇÏ»ÙÉô¤ÎÆÇÅçÀ¿Áª¼ê¤Ï¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¤Î£Ó£Ç¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¥ó¥°¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡¤Ç¤Ï½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¾Ò²ð¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º£±°Ì¤Î±óÆ£¥¨¥ßÁª¼ê¡£½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢£Ó£Ç¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ë¾å½é¡¢Îò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¸«¤¿ÌÜ¤È¤«¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡ÅÏÊÕÍ¥ÈþÁª¼ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡¼ã¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÅÏÊÕÁª¼ê¤ÏºÇ¶á¡¢¤¹¤´¤¯ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¥Ý¥ó¥³¥Ä²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤È³ÆÃÏ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡°ìÈÖ¡¢¼ã¤¤À¾¶¶ÆàÌ¤Áª¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡À¾¶¶Áª¼ê¤âºÇ¶á¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¡£·ë¹½¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¼ã¼ê¤Î½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â·ë¹½¡¢¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡Í¥¾¡¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥Á¥ã¾Þ¶â¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï½÷»Ò¥ì¡¼¥¹ºÇ¹â³Û¤Î£±£·£°£°Ëü±ß¡£¤µ¤é¤Ë£µ£°£°Ëü±ßÁêÅö¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡¤¨¤§¡Á¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ä
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¤ÎÇ¯¼ý¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤è¡£
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡ÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡²áµî¤ÎÍ¥¾¡Áª¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡ÉÍÅÄ°¡Íýº»Áª¼ê¤ÏºòÇ¯¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ê¿¹âÆàºÚÁª¼ê¡¢±óÆ£Áª¼ê¡¢»°±º±ÊÍýÁª¼ê¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡£²Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡ÅÄ¸ýÀá»ÒÁª¼ê¤¬£²£°£²£±Ç¯¤È£²£°£²£²Ç¯¤ËÏ¢Â³Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¹½¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¡£µÕ¤ËÀèÀ¸¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ï¡©
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡»ä¤ÏÉÍÅÄÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤Ï£Ó£Ç¤Ç¤â¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÏÇ®¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¤Ï¡©
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡²¿¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é°õ¾Ý¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤ÐÌ¾Á°¤È¤«´é¤«¤éÆþ¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï»ä¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢±§ÌîÌïÀ¸Áª¼ê¡£Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¿Í¤Î¤¤¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡Î±ÀèÀ¸¡¡¤¤¤¤Àþ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î°¦ÃÎ»ÙÉô¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤Ç³÷·´¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï£±Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê½®·ô¤âÅö¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤âÀ¸¤È´¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª