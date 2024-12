最先端のケタミン療法！東京麻酔科クリニック

東京麻酔科クリニックが2025年1月、東京・麻布に正式オープンします。

現代の競争社会で限界を感じた心に寄り添い、再び輝きを取り戻すためのサポートを行う最先端のケタミン療法を提供します。

東京麻酔科クリニック

所在地 :東京都港区東麻布1-5-3(赤羽橋駅徒歩3分)

提供する治療:ケタミン療法(希死念慮、難治性うつ病、PTSDなどに対応)

幻覚療法(心の深層に働きかける治療)

オープン日程:オープン 2025年1月7日

診療形式 :完全自由診療(完全予約制)

IT業界や芸能界の方々はもちろん、日常のストレスに悩むすべての方に、新たな希望が届けられます。

■心をケアし、自分らしさを取り戻す新しい治療法

ケタミン療法は、うつ病、不安障害、PTSD、慢性疲労症候群などの精神的な苦痛を和らげる革新的な治療法として、世界中で注目されています。

従来の治療では効果が得られなかった方々に、新たな選択肢を提供します。

<こんな方におすすめ>

・毎日のプレッシャーに心が押しつぶされそうな方

・従来の治療で効果を実感できず、新たな道を探している方

・自己発見を通じて、次の可能性を切り開きたいと考えている方

<なぜ、ケタミン療法なのか?>

・即効性:投与後数時間で改善を感じる患者様が多数。

短期間での回復が期待できます。

・高い安全性:名古屋麻酔科クリニックで2,000件以上の治療実績があり、副作用リスクが非常に低い治療法です。

・根本治療:症状を一時的に和らげるだけでなく、心の深層に働きかけるアプローチで、持続的な改善を目指します。

■クリニックの特徴

・経験豊富な専門家:名古屋麻酔科クリニックで15年以上の麻酔科と心療内科の実績を持つ医師が担当し、安全で効果的な治療を提供します。

・プライバシー重視:完全予約制で個室も完備。

安心して治療を受けられる環境を整えています。

・アクセスの良さ:赤羽橋駅徒歩3分。

都心に位置する便利な立地で、通いやすさも抜群です。

「心や頭をリブートして、新しい可能性を見つけませんか?」

ストレス社会に疲れた方々に、ケタミン療法を通じて新しい希望と可能性を提供します。

