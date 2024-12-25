°ìÉô¤ÎASUSÀ½PC¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½Ë¤·¤¿¥Ð¥Ê¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â
2024Ç¯12·î¤Ë¡¢ASUSÀ½PC¤äASUSÀ½¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎPC¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½Ë¤¦¥Ð¥Ê¡¼¤¬ÆÍÁ³É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Asus bombards Windows 11 with christmas.exe malware-like Christmas wreath banner
Asus holiday popup sparks malware scare among users | TechSpot
https://www.techspot.com/news/106075-asus-holiday-popup-sparks-malware-scare-among-users.html
ASUS¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½Ë¤·¤¿¥Ð¥Ê¡¼¤¬°Ê²¼¡£²èÌÌ¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤òÊ¤¤¦¥Ð¥Ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¤äÀÖ¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖEsc¥¡¼¤ò²¡¤·¤Æ½ªÎ»¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ê¡¼¤ò¥¿¥¹¥¯¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡ÖChristmas.exe¡×¤È¤¤¤¦¼Â¹Ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Çµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎWindows Latest¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë´¶À÷¤·¤¿¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Windows Latest¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤³¤Î¥Ð¥Ê¡¼¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡ÖChristmas.exe¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Christmas.exe¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¥Ç¡¼¥¿¤ÎASUS¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Comment
byu/mdc9814 from discussion
inASUS
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ê¡¼¤Ï°ìÉô¤ÎASUSÀ½PC¤ä¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖASUS ArmouryCrate¡×¤¬¸¶°ø¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖASUS ArmouryCrate¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Weird Christmas themed box at bottom of screen
byu/Slow-Macaroon9630 inWindows11
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Christmas.exe¤òÊÄ¤¸¤¿¤ê¡¢Ìµ»ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆÍÁ³¡¢Ì¾Á°¤â¾ðÊó¤â¤Ê¤¤¶¯À©Åª¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ÎºÇÁ°ÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¤â¤Ï¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ä¤ªÃÎ¤é¤»¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óÌ¾¤ËÍ³Íè¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤¬°ìÀÚ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²¡¤·¤Ä¤±¤¬¤Þ¤·¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤»¤á¤Æ¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ä¤êÊý¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Asus forced christmas theme pop up debacle
byu/Avrael_Asgard inASUS
³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎTechspot¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ê¡¼¤òºï½ü¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢ASUS ArmouryCrateÆâ¤Î¡ÖAura Effects¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡ÖFestive Effects¡×¤ò¥ª¥Õ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÁ±¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆASUS ArmouryCrate¤ò¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ASUSÀ½¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢BIOS²èÌÌ¤ò³«¤¡ÖDownload & Install ARMOURY CRATE app¡×¤ò¡ÖDisabled(Ìµ¸ú)¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤òÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£