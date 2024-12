りそな銀行と締結！リアライズコーポレーション「トラックファンド(R)」を介した顧客紹介業務の提携契約を締結

リアライズコーポレーションは2024年12月25日、りそな銀行と、「トラックファンド(R)」事業を介した顧客紹介業務の提携契約を締結。

リアライズコーポレーションは2024年12月25日、りそな銀行と、「トラックファンド(R)」事業を介した顧客紹介業務の提携契約を締結しました。

<業務提携の経緯>

同社の扱う大型トラック車両等を投資対象とする「トラックファンド(R)」は、投資期間が短く、円建ての国内運用で為替の影響を受けない、運送会社の支援につながる等の特徴があります。

投資家の間では、安定的な投資が可能な金融商品として認知が広がっています。

現在はさらなる利用促進に向け、地域金融機関とのパートナーシップの拡充に努めているところです。

提携金融機関からは、「従来にない新たなソリューション提案ができる」「地域活性や地元企業の支援につながる金融商品」と好評を得ています

今回顧客紹介業務の提携契約を締結したりそな銀行では、投資ニーズを有するお客さまに対するソリューション提案を強化すべく、新たな金融商品やサービスを模索されており、同社の「トラックファンド(R)」の紹介を検討されていました。

この提携により、りそな銀行ならびに同社にも提携メリットが見込めることから、契約締結に至ったという経緯があります。

同社ではこれからも「トラックファンド(R)」事業を通じ、また地域金融機関との連携を強化しながら、日本のインフラを支える運送会社の支援を続け、運送業界の活性化に寄与していきます。

<提携金融機関概要>

金融機関名: 株式会社りそな銀行

代表者 : 代表取締役社長 岩永 省一

創立 : 1918(大正7)年5月

資本金 : 2,799億円

本店所在地: 大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号

【トラックファンド(R)】

リアライズコーポレーションが組成・運用する、大型トラック・トレーラー等を投資対象とする独自の金融スキーム。

運送会社(新たな車両調達手段として「買う」から「借りる」へのビジネスの転換、財務体質の改善、ドライバーや整備士の働き方の改善)、投資家(運用利回りのいい安定的な投資)、金融機関(顧客ニーズに応えうる新たな金融商品の提供)の三者にメリットをもたらし、運送業界の発展につながる公共性の高い金融商品として、幅広い業界から注目を集めている。

