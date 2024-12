スマホひとつで気軽に記念撮影を楽しめるセルフ写真館も！キッズランドUS 兵庫尼崎アマドゥ店

ユーエスマートは、室内遊び場『キッズランドUS 兵庫尼崎アマドゥ店』を2024年12月25日(水)にオープンしました。

キッズランドUS 兵庫尼崎アマドゥ店

所在地 : 〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1 amado 2階

オープン日: 2024年12月25日

園内面積 : 約700坪

ユーエスマートは、室内遊び場『キッズランドUS 兵庫尼崎アマドゥ店』を2024年12月25日(水)にオープン。

■キッズランドUS

親子で夢中になるユニークでスペシャルな室内遊園地キッズランドUSは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。

遊び放題プランや短時間プラン等、おトクに気軽に利用できます。

受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。

暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。

幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。

約700坪の広さにお子様を飽きさせない遊びが盛り沢山!

■『キッズランドUS 兵庫尼崎アマドゥ店』のユニークでスペシャルな遊び

【セルフ写真館】

スマホひとつで気軽に記念撮影を楽しめるセルフ写真館では、本格的な照明や撮影セットに、お子様用の豊富な衣装や撮影用小物を追加料金なしで利用できます。

お好きな衣装を選んでドレスアップ

【公園コーナー】

寒い冬も天候を気にせずアクティブに遊べる公園コーナーでは、お子様が大好きなブランコやシーソー、トランポリンなどの公園でお馴染みの遊具を室内で楽しめます。

寒い冬も室内で体を動かせる

【キャンプコーナー】

テントやハンモックなどの本格的なキャンプアイテムを使ったごっこ遊びが楽しめるユニークなコーナー。

アウトドア気分を満喫

■『キッズランドUS』人気コーナー

【スーパージャングルジム】

大きなジャングルジムの中に、たくさんのボールプールにすべり台やトンネルなどお子様がワクワクする楽しい仕掛けが詰め込まれたキッズランドUS名物の大人気アスレチック。

巨大ジャングルジム

【エアー遊具】

カラフルなボールプールが沢山のふわふわドームや、透明で大きなバルーンの中に入れる風船ハウスなど、お家では体験できないふわふわのエアー遊具で体を動かして遊べます。

ふわふわなエアー遊具

【乗りもの】

コース内をドライブするカートコーナーの他にも可愛いお馬さんに乗って乗馬気分が楽しめるコーナーや、SNSで話題のひとり用観覧車など楽しい乗りものが大集結!

バリエーション豊かな乗りもの

【ゲームコーナー】

フリープレイのゲームコーナーでは、ご家族やお友達と一緒に盛り上がって楽しめるアーケードゲームを取り揃えています。

年齢問わず皆で楽しめる

